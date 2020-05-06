Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Завтра в квартирах архангелогородцев наконец-то похолодает

Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями разработаны и утверждены графики проведения ремонтных работ источников и сетей теплоснабжения. С 2 по 6 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, а отопительный сезон в городе завершается 30 мая. 

С 1 июня начнется расхолаживание наружных тепловых  сетей. Соответственно, в это время управляющими организациями будет произведено отключение внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения.

Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ стартуют 15 июня, а завершатся 13 августа.

Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам в прикреплённой таблице.

Необходимо отметить, что проведение ремонтных работ на источниках теплоснабжения (котельных) будет производиться по отдельному графику. С ним можно ознакомиться здесь.

29 май 16:01 | : Будни

Главные новости


Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
Песков – путь стукача. «Навальник» написал донос на архангельских журналистов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (281)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20