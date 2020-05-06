Завтра в квартирах архангелогородцев наконец-то похолодает

Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями разработаны и утверждены графики проведения ремонтных работ источников и сетей теплоснабжения. С 2 по 6 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, а отопительный сезон в городе завершается 30 мая.
С 1 июня начнется расхолаживание наружных тепловых сетей. Соответственно, в это время управляющими организациями будет произведено отключение внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения.
Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ стартуют 15 июня, а завершатся 13 августа.
Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам в прикреплённой таблице.
Необходимо отметить, что проведение ремонтных работ на источниках теплоснабжения (котельных) будет производиться по отдельному графику. С ним можно ознакомиться здесь.