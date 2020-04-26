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+95. Число заболевших коронавирусом в Архангельской области приближается к полутора тысячам

По данным регионального оперштаба число заболевших за последние сутки увеличилось на 95 человек и составляет 1456 за все время пандемии (выздоровело 436).

Из «новеньких»:

  • 61 северодвинец (из них 33 — сотрудники градообразующих предприятий);
  • 15 архангелогородцев;
  • 4 в Вельском районе;
  • 4 в Устьянском районе;
  • 3 новодвинцев;
  • 2 в Коношском районе;
  • 2 в Котласском районе;
  • 2 в Приморском районе;
  • 1 в Онеге;
  • 1 в Плесецком районе.

Официально подтвержденная смерть от коронавируса до сих пор одна…

 

26 май 17:42 | : Будни

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