+95. Число заболевших коронавирусом в Архангельской области приближается к полутора тысячам

По данным регионального оперштаба число заболевших за последние сутки увеличилось на 95 человек и составляет 1456 за все время пандемии (выздоровело 436).
Из «новеньких»:
- 61 северодвинец (из них 33 — сотрудники градообразующих предприятий);
- 15 архангелогородцев;
- 4 в Вельском районе;
- 4 в Устьянском районе;
- 3 новодвинцев;
- 2 в Коношском районе;
- 2 в Котласском районе;
- 2 в Приморском районе;
- 1 в Онеге;
- 1 в Плесецком районе.
Официально подтвержденная смерть от коронавируса до сих пор одна…