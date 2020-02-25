26 новых случаев. В Архангельской области коронавирус косит пациентов больниц

На 9 мая счет инфицированных коварным вирусом увеличился на 26 человек. Всего с начала пандемии – 426 человек.
Из новых случаев заражения:
- 10 из АОКБ (5 пациентов и 5 сотрудников);
- 7 пациентов Котласской ЦРБ;
- 2 пациента Архангельской психиатрической больницы;
- 4 жителя Коношского р-на;
- 1 амбулаторный пациент больницы им. Семашко;
- 1 северодвинец;
- 1 североонежец.
По данным регионального оперштаба по контролю за пандемией, минимум 8 ранее заболевших находятся под аппаратами ИВЛ (т.е., в тяжелом состоянии), из них двое в очень тяжелом.