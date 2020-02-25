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26 новых случаев. В Архангельской области коронавирус косит пациентов больниц

На 9 мая счет инфицированных коварным вирусом увеличился на 26 человек. Всего с начала пандемии – 426 человек.

Из новых случаев заражения:

- 10 из АОКБ (5 пациентов и 5 сотрудников);

- 7 пациентов Котласской ЦРБ;

- 2 пациента Архангельской психиатрической больницы;

- 4 жителя Коношского р-на;

- 1 амбулаторный пациент больницы им. Семашко;

- 1 северодвинец;

- 1 североонежец.

По данным регионального оперштаба по контролю за пандемией, минимум 8 ранее заболевших находятся под аппаратами ИВЛ (т.е., в тяжелом состоянии), из них двое в очень тяжелом.

09 май 15:16 | : Будни

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