Россияне на "удаленке" стали меньше курить

Россияне, которые планируют отказаться от курения, снизили потребление сигарет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob оценил, влияет ли режим карантина на потребление сигарет. В опросе приняли участие 1600 курящих россиян из всех округов страны.
Среднестатистический российский курильщик, который не планирует бросать пагубную привычку, выкуривает 14 сигарет в сутки. Те, кто планирует бросить курение, — в среднем 10 сигарет. Среднее суточное потребление сигарет у мужчин выше, чем у женщин: так, мужчины, которые не планируют завязывать с вредной привычкой, выкуривают около 16 сигарет, желающие бросить — 11; женщины, не желающие отказываться от курения, потребляют в среднем 11 сигарет, россиянки, мечтающие покончить с пагубным пристрастием, — около 8 сигарет.
Сравнивая уровень потребления сигарет россиянами в 2008 году и сегодня, в период карантина по COVID-19, Superjob выяснил, что те, кто не желает отказываться от никотина, курят так же часто: 15 сигарет в сутки в 2008 году и 14 сигарет сегодня. А вот среди желающих покончить с вредной привычкой потребление сигарет снизилось: 12 лет назад в среднем они выкуривали 13 сигарет в сутки, сегодня — 10.
Отмечая влияние режима самоизоляции на частоту перекуров, 14% россиян утверждают, что стали курить чаще, 26% снизили потребление сигарет, более половины же курит, как обычно (54%). Психологически тяжелее всего сегодня приходится безработным: среди них больше всего тех, кто признался, что в период самоизоляции стал курить чаще (16%). Трудоустроенные россияне, чья работа в период кризиса приостановилась, чаще других отмечали, что снизили потребление сигарет (34%). Среди респондентов, которые продолжают ходить на работу, больше всего тех, кто сохранил привычный объем потребления никотина: 63% из них отмечают, что курят в том же режиме, что и всегда.