Архангельский ДОСААФ возглавил бывший моряк Северного флота

Исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Архангельской области назначен Мамедов Алексей Хамракулович. Приказ о его назначении подписал председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
Алексей Мамедов родился 29 января 1968 года в г. Рузаевке Мордовской АССР. В 1992 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище. С 1992 по 2003 годы проходил службу в батальоне связи и радиотехнического обеспечения морской авиации Северного флота, где занимал должности от начальника группы до заместителя командира батальона по вооружению.
С 2003 по 2005 годы Алексей Хамракулович служил в 9-м Центральном управлении Министерства обороны РФ, а с 2006 по 2010 годы – в отделе призыва и подготовки граждан к военной службе штаба Московского военного округа.
В 2010 году Алексей Мамедов уволился с военной службы и перешел на работу в военный комиссариат г. Москвы. С 2014 года работает в ДОСААФ России.
Женат, воспитывает троих детей.