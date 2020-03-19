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Архангельский ДОСААФ возглавил бывший моряк Северного флота

Исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Архангельской области назначен Мамедов Алексей Хамракулович. Приказ о его назначении подписал председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.


Алексей Мамедов родился 29 января 1968 года в г. Рузаевке Мордовской АССР. В 1992 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище. С 1992 по 2003 годы проходил службу в батальоне связи и радиотехнического обеспечения морской авиации Северного флота, где занимал должности от начальника группы до заместителя командира батальона по вооружению.


С 2003 по 2005 годы Алексей Хамракулович служил в 9-м Центральном управлении Министерства обороны РФ, а с 2006 по 2010 годы – в отделе призыва и подготовки граждан к военной службе штаба Московского военного округа.


В 2010 году Алексей Мамедов уволился с военной службы и перешел на работу в военный комиссариат г. Москвы. С 2014 года работает в ДОСААФ России.


Женат, воспитывает троих детей.


20 март 10:59 | : Будни

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