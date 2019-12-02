Экзаменяшки. Нелепые ответы современных студентов (к Татяниному дню)

Ответы студентов на экзаменах – жемчужины устного и письменного народного творчества, особенно когда это студенты-историки.
«Аттилу римляне прозвали Бомж Божий. Ведь у гуннов не было определенного места жительства: сегодня они здесь кочуют, а завтра в другом месте ночуют».
«Правителя Трансильвании Влада называли «Кольщиком» за то, что он любил накалывать купола своим боярам».
«Почему фашистское государство именовалось корпоративным? Потому что Муссолини часто устраивал корпоративы соратникам».
«Ходоки пошли по бабам, а попали к Ленину в Смольный».
«Солнышко мое, вставай, - пела королева Людовику Четырнадцатому и добавляла: - Тебя ждут великие дела». Так родилось прозвище «Король-Солнце».
«В Германии сделали народный автомобиль «Фольксваген», который могли приобрести простые немцы. А в США производили автомобиль, названный «Студебеккером», потому что его можно было купить даже на студенческую стипендию».
«Чиновников в Древнем Египте именовали «писцами». В результате их бурной деятельности для Египта настал один большой Писец».
«Американцы отправляли в Африку освобожденных негров – так появилась республика Либерия. А еще они высылали туда психов – из них образовалась республика Того».
«Название «Камерун» дали этой стране застенки ее кровавого режима».
«Емеля тридцать лет и три года возил на печи Илью Муромца».
«Евреев обвиняли в том, что они добавляют в чай «Бейлис» кровь христиан. Я пил «Бейлис» - никакого привкуса крови, клевета это!»
«Али попросил джинна сменить ему пол. С тех пор его звали Али Баба».
«Юный Михайло Ломоносов изучил «Грамматику» Смотрицкого и список Магнитского».
«Археологи много раз вставляли Фестский диск в дисковод компьютера и пытались его прочитать, но он не читался. Наверное, забыли установить нужную программу».
«Толпа парижан на бульваре кричала: «Короляку – на гильотяку!» (Из реферата студента Киевского университета).
«На месте снесенной Бастилии французы стали проводить дискотеки, а в бывшем монастыре святого Якова был открыт ночной клуб «Якобинец».
«Давненько не брал я в руки шашек!» - каждому образованному россиянину известна эта фраза атамана Платова».
«В чем сила, брат?» - так называется самая знаменитая картина художника Николая Ге».
«Даешь!» - с этим призывом комсомольцы обращались к комсомолкам. И те с энтузиазмом и энергией молодости давали».
«Славяне верили в нечистую силу: в лесу жили лешие, в доме – домовые, в реке – водяные, в болоте – блатные».
«Поезд Колчака остановился, потому что закончились комиссары для топки».
«Русский экстремист Разин утопил гражданку Ирана на почве межнациональной вражды».
«Гитлер со своими генералами обсуждал план барбер-шопа».
«Американцы всегда проводили политику двойных стандартов. Для своих бандитов они изобрели электрический стул, а для российских – электрический утюг и бейсбольную биту».
«Вот это для мужчин – рюкзак и ледоруб» - песня, которая посвящена Рамону Меркадеру».
«Простые американцы страдали от Великой депрессии, но хозяева корпораций уничтожали запасы антидепрессантов вместо того, чтобы раздать их нуждающимся».
«В древнеримском цирке зрители поднимали большой палец вверх, если хотели сохранить жизнь поверженному гладиатору, опускали его вниз, когда требовали добить, или показывали средний палец, чтобы никчемного бойца гнали вон с арены».
«Ведические жрецы приготовляли опьяняющий напиток сому. Отсюда и пошло русское слово «сомогон». Ведь санскрит родственен славянским языкам».
«Мореплаватели брали с собой в путешествия прибор секстан, который использовался как заменитель секса. Ведь женщин на корабле иметь нельзя – дурная примета».
«Охочие люди Строгановых научили народы Сибири делать строганину».
«Британия недаром так зовется: именно здесь зародилось движение бритоголовых».
«В феодальном обществе крестьян жестоко эксплуатировали, поэтому они бунтовали. Это, вероятно, из-за того, что инструкция по эксплуатации крестьянина была написана на латыни, которой бароны не владели».
«Бабидов звали так потому, что они не пропускали ни одной красавицы».
«Большевики активно боролись с наркоманией. С этой целью ими были учреждены специальные органы – наркоматы».
«Петр Первый прорубил окно из России в Европу, но это окно почему-то назвали в честь какого-то Овертона».
«У испанских инквизиторов имелся собственный гимн, начинавшийся словами «Взвейтесь кострами, синие ночи».
«Чапаев повторил героический заплыв Ермака».
«Карточная система – это если дефицитные продукты оплачиваются исключительно с банковских карт».
«Сталин вернул детям новогодние елки, а для этого придумал взрослым лесоповал».
«Одиссей был родом из Одессы, потому что он хитроумный».
«Берлинцы так рвались на Запад, что буквально лезли на стенку».
«Коммунизм строили Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев… Так же и сегодня: сменится несколько подрядчиков, а объект так и не достроят».
«В СССР секса не было. В свободной продаже. Только иногда по карточкам: одна женщина в месяц в одни руки. Ветеранам вне очереди».
«Академика Сладкого сослали в город Горький. Коммунисты так юморили».
«Скандал «Уотергейт» – это когда американский политик Уотер вышел на трибуну и гордо заявил, что он – гей».
«Султаны имели много жен и много золота. То есть, у них не было проблем с алиментами».
«Русские путешественники много чего открыли: Антарктический континент, Алеутские острова, атолл Суворова, архипелаг ГУЛАГ».
«Генерал Милорадович был смертельно ранен в Санкт-Петербурге на несанкционированном митинге за свободные выборы царя».
«У императрицы Анны Иоанновны был итальянский шут Педрилло. Уже в те далекие времена Запад с помощью своих агентов влияния пытался навязать нам чуждые ценности».
«Польский король объявил запорожцам баницию – забанил их на форумах».
«Мирон ваял своего «Дискобола» с одного древнегреческого диджея».
«Римляне на поле боя выстроились рабовладельческим строем, а готы – более прогрессивным феодальным. Потому и победили».
«У Дмитрия был засадный полк. В решающий момент он засадил Мамаю сзади».
«Луддиты лудили руками. Но их заменили машинами».
«Наместник Швейцарии Гесслер велел установить в центре города свою шляпу и заставлял горожан обнажать головы и кланяться ей. Хорошо, что это были не брюки! Тогда бы и яблоко пришлось установить не на голове сына Вильгельма Телля, а на другой части тела».
«Что вверху, то и внизу» – принцип Гермеса дважды изображен на бутылке».
«В девяностых годах объем импорта многократно вырос. Это хорошо видно на примере птицеводства: яйца были собственные, а ножки-то – Буша».
«Такой утечки мозгов, как теперь, в СССР не было. Хотя бойцы НКВД стреляли в затылок».
«В южных штатах даже шахматы делали только для белых. Черные фигуры появились благодаря политике толерантности».
«Временное правительство запрещало и конфисковывало тиражи ленинской «Правды», потому что в газете не было маркировки «Иностранный агент».
«Ирландские террористы-фении, чтобы обмануть британскую полицию, придумали свой тайный язык, который назывался «феней».
«Поднимется мускулистая рука рабочего люда!» - крикнул Алексеев царским жандармам, поднимая своими мускулистыми руками штангу».