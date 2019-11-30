На Соловках теплее всего жить… в лагерных бараках. Заметки посторонних

Радио «Sputnik», судя по названию занимающееся проблемами туризма, поделилось впечатлениями от посещения Соловецкого архипелага. Приводим несколько выдержек из репортажа:
- …начиная с октября на Соловки можно лишь долететь. По расписанию есть три рейса в неделю, из Архангельска. Но билеты раскупают за несколько часов, а погода бывает дождливой. Или снег вдруг пойдет. Так что, если вы собираетесь на Соловки на один день, не торопитесь. И будьте готовы задержаться на неделю: острова не любят спешки и суеты. Но если вы решили переехать на острова, то придется зимовать. Это значит покупать все необходимое на шесть – семь месяцев вперед – от продуктов до зубной пасты и бензина.
- На Соловках интернет есть, только медленный. И телефон работает – не везде, конечно, например, под башней монастыря, где были тюремные камеры, сигнала нет.
- Еще нужно привыкнуть к воде. На острове канальная система водоснабжения, построенная когда-то монахами: вода приходит из озер, их на островах почти 300. Очистных сооружений нет, поэтому осенью и весной вода в кране темная.
- Практически все продукты на остров привозят, из своего – пекут хлеб.
- На Соловках нет асфальтированных дорог. Зато не угоняют автомобили… просто некуда. Даже велосипед не украдешь, сразу заметят.
- Строить что-то новое на Соловках запрещено. Основная застройка была в советское время, самые качественные дома –лагерные бараки, они же самые теплые. И по-прежнему в хорошем состоянии (наверное, намек на то, что возродить при необходимости СЛОН - нет проблем).
- Если погода испортится, а такое часто бывает, никуда с острова не уедешь, только остается сидеть и ждать. У моря погоды.
P.S. Вопрос к читателю: захотите ли вы после прочитанного посетить Соловки хотя бы в качестве туриста?