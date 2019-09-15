Пресс-секретарь архангельского владыки покидает регион

Михаил Насонов, православный журналист, в течении многих лет осуществлявший связь Архангельской и Холмогорской епархии со средствами массовой информации и общественностью, редактор сайта «Православие-на северной-земле» решил вслед за владыкой Даниилом уехать в Курганскую область для продолжения своей профессиональной деятельности.
Об этом он сообщил в социальных сетях:
- Дорогие друзья! Принял приглашение митрополита Даниила возглавить отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в Курганской епархии. Решение далось нелегко: почти 40 лет жизни связаны с Русским Севером, здесь остаются родственники, друзья, коллеги. Но знаю одно: владыке нужно помочь в становлении на новой Зауральской кафедре. Благодарю всех, кто был эти годы рядом, и помогал нам в непростом церковном служении. Храни вас Господь!
Напомним, что в самом конце лета по велению Патриарха митрополит Даниил был переведен из Поморья на служение в Курганскую и Белозерскую митрополию.
Весь коллектив нашей редакции, которую с Михаилом Насоновым связывала многолетняя дружба и сотрудничество, желают ему удачи и успехов на новом месте. Храни его Господь!