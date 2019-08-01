Возрождение древней традиции. Маргаритинской ярмарке вернулась икона-покровительница

Икона Грузинской Божьей Матери с мощевиком перенесена из Сретенского храма (село Заостровье) в часовню Святителя Николая Чудотворца (г. Архангельск, ул. Выучейского, рядом со зданием Северного морского пароходства) для поклонения участникам и гостям Маргаритинской ярмарки. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил священник Заостровского храма иерей Андрей Алексеев.
Православная святыня перевезена в Архангельск по инициативе братства Святого Архистратига Божьего Михаила.
«Это событие – начало возрождения давней традиции Крестных ходов и молебнов, которыми открывались ярмарки Архангельской губернии с начала XVIII века. Иконой - покровительницей Маргаритинской ярмарки был и остается чудотворный образ Грузинской Божьей Матери. Один из списков этой иконы и был перенесен в Архангельск, - рассказал священник. – В следующем году мы планируем приурочить к «Маргаритинке» Крестный ход с иконой Грузинской Божьей Матери от Красногорского Богородицкого монастыря на Пинеге, через Холмогоры в Архангельск, так как это делали наши благочестивые предки», - отметил отец Андрей.
«Возрождение традиции ежегодного крестного хода на Маргаритинскую ярмарку будет знаменательным событием. Возможно, что с восстановлением почитания чудотворного образа будет восстановлена и церковь Грузинской иконы Божией Матери, расположенная среди руин Красногорского монастыря», - подчеркнул собеседник агентства.
Маргаритинская ярмарка в Архангельске традиционно начиналась с ежегодного прибытия в город Крестного хода из Красногорского Богородицкого монастыря на Пинеге, с чудотворным образом Грузинской иконы Божьей Матери. В течении всей ярморочной торговли (с 14 сентября по новому стилю до начала октября) чудотворная икона находилась в Архангельске.
Чудотворная Грузинская икона Божией Матери была передана купцом Лыткиным в 1629 году в Красногорский монастырь Архангельской епархии. Три столетия образ хранился на территории обители в храме Грузинской иконы Божьей Матери. В 1650 году Митрополит Новгородский Никон (будущий Патриарх) установил празднование в честь чудотворной иконы 4 сентября по новому стилю (22 августа по старому стилю). В 1698 году было постановлено: каждый год приносить этот чудотворный образ Крестным ходом в город Архангельск «ради освящения града и христолюбивых народов, требующих Божией и Ея Богоматери милости». Кроме Архангельска, образ носили в Вологду, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Москву и в Сибирь. С 1707 года икону стали носить через Холмогоры в Архангельск на время Маргаритинской ярмарки.
В 1920—1922 годах после закрытия Красногорского монастыря икона исчезла, а затем в 1946 году после открытия монастыря вновь появилась в нём. Архангельский епископ Леонтий (Смирнов) в 1946 году сообщал в Московскую патриархию, что Грузинская икона участвовала в крестном ходе в Архангельске. Дальнейшая судьба иконы неизвестна.
На фото: Грузинская икона Божьей Матери