ОНФ просит власти Архангельска отремонтировать брусчатку возле Морского музея до наступления зимы

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в департамент городского хозяйства Архангельска с предложением отремонтировать брусчатку и установить утраченные решетки ливневой канализации на набережной Северной Двины. Разрушенная брусчатка находится рядом с государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Северный морской музей».
Активисты ОНФ отметили, что брусчатка в этом месте была положена в 2017 г. и, по всей вероятности, срок гарантийных обязательств еще не истек. Кроме того, во многих местах пропали чугунные решетки ливневой канализации. В образовавшихся открытых люках скапливается различный мусор.
«Набережная является излюбленным местом прогулок архангелогородцев, туристов и иностранных гостей. Безусловно, факты такой локальной разрухи негативно влияют на туристическую привлекательность первого порта России. С наступлением зимы брусчатка будет подвержена более сильному температурному воздействию, и тогда ремонтировать придется еще больше», – прокомментировал активист ОНФ в Архангельской области Андрей Коноплев.
Активисты ОНФ взяли на контроль ремонт данной территории.