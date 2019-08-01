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Ягры станут еще ближе. В 2023 году

16 сентября подрядчик - ООО «Автодороги» - приступил к работам по проекту «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске».

После выполнения подготовительной работы и оформления соответствующей документации на объект вышла строительная техника. Началось сооружение земляной насыпи под будущий подъезд к новому мосту через Никольское устье. Планируется вести работы с двух берегов: со стороны материковой и островной частей города.

Группа компаний «Автодороги» - крупнейшая в Поморье фирма, которая занимается содержанием, ремонтом и строительством магистралей. Она успешно работает и в других регионах, а также имеет филиалы, среди которых - мостостроительный.

Муниципальный контракт стоимостью 2 миллиарда 754 миллионов 93 тысячи рублей был заключён по итогам электронного аукциона в июле.

Напомним, что проект предусматривает строительство нового моста, а после ввода его в эксплуатацию - демонтаж старого и рекультивацию участков подходов перед ним. Помимо этого, Ягринское шоссе должно быть расширено с двух до четырёх полос, проезжая часть нового моста также будет четырёхполосной.

Также планируется строительство двух транспортных развязок, которые позволят разделить автомобильные потоки на Ягры и обратно. Одна из них будет расположена в районе заправки «Роснефть», а вторая затронет проезд Машиностроителей.

Движение автотранспорта и пешеходов во время строительства будет осуществляться по существующему мостовому переходу.

Работы планируется завершить в 2023 году.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

17 сентябрь 11:20 | : Будни

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