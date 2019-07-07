Игорь Скубенко объяснил вчерашним школярам, где искать себя

Глава Северодвинска Игорь Скубенко встретился с выпускниками, получившими на ЕГЭ по отдельным предметам наивысший балл. Все ребята уже поступили в вузы и в ближайшие дни приступят к учёбе.
На встречу к главе муниципалитета пришли выпускница школы № 6 Софья Ануфриева и выпускница школы № 13 Дарина Егорова, сдавшие ЕГЭ по литературе на 100 баллов, выпускник школы № 5 Василий Никитин - стобалльник по русскому языку, лицеист Антон Савельев, написавший ЕГЭ по математике профильного уровня на высший балл и выпускница ягринской гимназии Татьяна Мошкова, получившая максимум за экзамен по химии.
- В 2019 году по итогам сдачи ЕГЭ, северодвинские школьники набрали наибольшее количество баллов по русскому языку, математике, литературе и химии, - отметила заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.
Игорь Скубенко поинтересовался у гостей, как они готовились к ЕГЭ и обязательно ли заниматься с репетитором, чтобы получить высший балл по предмету.
Выяснилась, что одним хватило школьных занятий и самоподготовки, а другим потребовалась дополнительные занятия.
- Вы все поступили именно туда, куда планировали? - поинтересовался Игорь Скубенко у ребят.
Выяснилось, что Софья Ануфриева, как и планировала, стала студенткой Санкт-Петербургской академии художеств, а Дарина Егорова поступила в САФУ на журфак. Василий Никитин теперь студент исторического факультета МГУ, а Татьяна Мошкова - первокурсница СГМУ, будущий стоматолог.
Антон Савельев рассказал главе города, что, как и планировал, поступил в питерский госуниверситет, где будет изучать прикладную математику и процессы управления. Он добавил, что в общежитии он оказался в одной комнате с ещё двумя лицеистами, которые поступили в этот же вуз по направлению Севмаша.
Глава города пожелал молодым людям не потеряться в большом городе.
- Главное - найти себя и свое место в жизни. Но знайте, что мы вас ждём в родном городе, а студентку журфака будем рады видеть на практике в нашей пресс-службе, - добавил он.
Ребята поинтересовались, как продвигается обустройство аллеи Молодёжи.
-Те, кто учится в Архангельске, смогут уже в конце октября оценить результат. К этому времени подрядчик завершит все работы. А остальные всё увидят, когда приедут на зимние каникулы. Надеюсь, первая сессия пройдёт успешно, - ответил Игорь Скубенко.
Он пожелал ребятам удачи и подарил на память о встрече и родном городе фотоальбом, изданный к 80-летию Северодвинка.
Напомним, что 100 баллов по русскому языку набрала также Маргарита Рочняк (школа № 16), по математике профильного уровня - лицеист Матвей Зноев, по химии - выпускница школы № 2 София Заборская. Они продолжат обучение в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.
- Мы проанализировали результаты сдачи ЕГЭ в наших образовательных организациях по всем предметам. В итоге лучшие показатели усвоения учащимися школьных предметов у лицея № 17, северодвинской гимназии № 14 и школы № 6. На ближайших рабочих совещаниях с директорами школ мы планируем обсудить результаты ЕГЭ - 2019 с тем, чтобы повысить качество преподавания отдельных предметов и, как следствие, уровень знаний наших школьников, - подвела итог Ирина Сахарова.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)