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Теперь на связи. ОНФ помог жителям деревни Зайцево в Архангельской области подключить таксофон

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в адрес оператора связи ПАО «Ростелеком» и Управление Роскомнадзора по Архангельской области, в деревне Зайцево Верхнетоемского муниципального района возобновилось оказание услуг связи с использованием универсального таксофона.

 

В июле этого года в региональное отделение ОНФ обратилась жительница деревни Зайцево Нина Порывкина. Она пожаловалась на длительную неисправность универсального таксофона в деревне. По ее словам, таксофон был единственным средством связи с районным и областным центром, так как сигнал сотовой связи в деревне «не ловит». В летний период в Зайцево приезжает много отдыхающих, но возможности позвонить у людей не было.

 

После обращения ОНФ технические специалисты направили таксофон на ремонт и профилактические работы, после чего он был доставлен и установлен в штатное место. В настоящее время оказание универсальных услуг связи жителям населенного пункта осуществляется в полном объеме.

 

«Архангельская область очень большая, и есть населенные пункты, где сотовая связь отсутствует, но это не значит, что люди должны быть отрезаны от большой земли. Стоит отметить оперативную работу специалистов услуг связи, однако Ростелеком должен своевременно выявлять неработающие таксофоны, так как деревенские жители порой не знают, к кому нужно обратиться за помощью», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Александр Кузнецов.

14 август 15:49 | : Будни

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