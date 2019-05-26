У архангельской школы № 11 можно потренироваться в раздельном сборе мусора

В желтый контейнер для дальнейшей переработки можно положить ПЭТ-бутылки, пластиковые ящики, канистры, флаконы от моющих средств. Синий контейнер предназначен для картона, офисной бумаги, газет, журналов и книг.
В Архангельске предварительная работа по организации раздельного сбора мусора ведется уже не первый год. В мае прошлого года преподавателями эколого-биологического лицея были созданы методические рекомендации «Уроки для будущего», которые позволяют в игровой форме объяснять юным архангелогородцам правила обращения с мусором.
С 1 сентября специальные контейнеры для раздельного сбора мусора также появятся в детских садах № 11, № 173, школе № 36 и эколого-биологическом лицее. Как отметила заместитель директора департамента образования Елена Ерыкалова, в остальных образовательных организациях вопрос организации раздельного сбора твердых бытовых отходов находится в стадии проработки. Планируется, что с нового года раздельный сбор мусора будет введен во всех школах и детских садах Архангельска.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)