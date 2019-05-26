Экспедиция к местам гибели новомучеников отправилась из Архангельска

Духовенство и прихожане храма Св. Блаженной Ксении Петербуржской 5 августа отправились в Семиозерье (Архангельская область). Там в 1928 году в урочище Волкозеро были заживо сожжены священномученик Вениамин (Кононов), архимандрит Соловецкий и Сийский и его келейник иеромонах Никифор. Об этом «ИА «Rusnord» сообщили в пресс-службе Антониево-Сийского монастыря.
У поклонного Креста на Волкозере настоятель храма иерей Александр Дятлов отслужит литию. Архангельские паломники посещают эти святые места уже третий год подряд, каждый раз обустраивая их для богомольцев и простых путников.
«В этом году на дороге к деревне Часовенской будут установлены указатели, а у Креста стенд с кратким жизнеописанием архимандрита Вениамина, подготовленным по материалам приснопамятного Н.В. Суханова (1945 – 2016) – хранителя памяти о новомучениках Архангельской земли, иконой и молитвой», - рассказал благочинный Архангельска, исполняющего обязанности наместника Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров).
Урочище Волкозеро находится в 60 км от Архангельска. Местность там таежная, сильно заболоченная, труднопроходимая, добраться до тех мест непросто. Если не знаешь путь и вовсе невозможно.
«Надо, чтобы все проезжающие по трассе знали, что в нескольких десятках километрах есть святое место. Сегодня очень важно восстановить историческую память о святых новомучениках, чьи трагические судьбы связаны с историей Русского Севера и России. В этом надежда на выздоровление общества и уверенность в том, что мы не допустим прежних ошибок», - отметил о. Феодосий.
Напомним, что архимандрит Вениамин (Кононов) - настоятель Свято-Троицкой Антониево-Сийской обители с 1912 по1917 год. Затем три года был настоятелем Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Летом 1926-го вместе с иеромонахом Никифором (Кучиным) поселился на Волкозере, рядом с кельями соловецких монахов, живших в лесах по течению реки Лодьмы. 17 апреля 1928 года сожжены заживо в своей избушке.
Весной 2019 года в Поморье стартовал проект «Потаенные Соловки. Православная инициатива на Архангельской земле». Автор его – настоятель храма Ксении Петербуржской иерей Александр Дятлов. Цель инициативы — привлечь общественное внимание к подвигу новомучеников, исповедников, пострадавших в период гонений XX века.
В рамках проекта предусмотрен ряд мероприятий. Кроме установки информационных знаков по дороге к месту трагической кончины архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора и памятного стенда, планируется создание тематических экспозиций, съемка документального фильма о новомучениках, издание литературы на эту тему.
На фото www.arhispovedniki.ru : поклонный Крест на месте гибели архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора.