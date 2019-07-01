Ушел из жизни заместитель экс-губернатора Киселева Виталий Баско

Как сообщают коллеги покойного по Группе компаний «Титан», вчера перестало биться сердце Виталия Александровича Баско.
Друзья вспоминают его, как хорошего человека и примерного семьянина.
Коротко биография:
Виталий Александрович окончил Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное командное училище войск противовоздушной обороны по специальности "инженер по эксплуатации радиотехнических средств".
В 1981-2001 гг. служил в Вооружённых силах. Окончил военную карьеру в звании подполковника.
В 2001 году Виталий Александрович пришел в Группу компаний «Титан». До 2004 года возглавлял гостиницу «Двина» в Архангельске и туристический комплекс «Малые Карелы».
Виталий Александрович с мая 2004 года являлся заместителем главы администрации Архангельской области по работе с органами местного самоуправления. Многие считали его «крупчаковским оком» при откровенно слабом губернаторе Киселеве.
После ухода из администрации региона Виталий Александрович являлся членом Совета директоров АО «Архангельский ЦБК».
Некролог подписали первые лица Группы компаний «Титан», и первым сам Владимир Крупчак.