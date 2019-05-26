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Игорь Скубенко: Happy birthday to you, "Звездочка"!

Глава Северодвинска поздравил руководство и коллектив АО «ЦС «Звёздочка» с 65-летием со дня основания градообразующего предприятия.

«65 лет назад началась трудовая биография славного судоремонтного предприятия. Оно известно не только в стране, но и за рубежом. «Звёздочка» вместе с филиалами - огромный комплекс, один из оплотов судостроительной и судоремонтной отрасли России.

За годы развития предприятие освоило многие направления. Это изготовление гребных винтов для круизных лайнеров, ремонт индийских ДЭПЛ, участие в создании ракетного стартового комплекса «Ангара» на космодроме «Плесецк», строительстве траулеров и оборудования для нефтегазового комплекса.

В скором времени океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», построенное на «Звёздочке», будет передано заказчику. Уверен, оно будет эффективно работать в проектах по изучению арктических просторов.

Ваше предприятие значимо и для Северодвинска. Это тысячи рабочих мест, миллионные налоговые поступления в местный бюджет. Это строительство и содержание спортсооружений, поддержка молодых семей, активная помощь в организации летнего отдыха юных горожан, возможность творческой самореализации северодвинцев.

В этот праздничный день желаю Вам и всему коллективу Центра судоремонта «Звёздочка» новых интересных заказов, трудовых побед на благо Отечества. Здоровья и благополучия семьям корабелов!» - говорится в поздравлении.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)










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26 июль 12:49 | : Будни

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