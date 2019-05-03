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ОНФ пытается спасти архангельский поселок Динамо от мусора

После обращения активистов Общероссийского народного фронта о захламлении бытовыми отходами придомовых территорий в поселке Динамо Исакогорского округа Архангельска региональное управление Роспотребнадзора привлекло управляющую компанию к административной ответственности.

В мае этого года активисты ОНФ направили главе администрации Архангельска, в управление Роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру обращения с просьбой принять меры по предотвращению экологической катастрофы в поселке Динамо. Поводом для обращения общественников стали жалобы жителей поселка, которые не могут добиться своевременного вывоза мусора. По словам граждан, за последний год мусор из поселка вывозили два раза. Активисты ОНФ убедились, что в Динамо в буквальном смысле нет ни одного проулка, где бы ни лежал мусор.

«В холодное время года бытовые отходы должны вывозиться один раз в три дня, в теплое время должен быть осуществлен ежедневный вывоз. В поселке Динамо нет площадок для сбора твердых коммунальных отходов и контейнеров. За время, которое прошло после наших обращений в разные инстанции, в поселке убрали только две свалки. Один самосвал даже застрял вблизи свалки – это говорит о толщине складирования отходов, – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Мы будем держать на контроле ликвидацию мусора в поселке».

20 июнь 15:02 | : Будни / Скандалы

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