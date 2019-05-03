Он не ловил беглецов, но… Митрополит Даниил награжден медалью Федеральной службы исполнения наказаний

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил награжден серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России». Награду владыке вручил начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко.
Церемония награждения состоялась в региональном управлении ведомства.
«Это награда не мне, а тем священнослужителям, которые окормляют тюремные храмы. Меня радует, что в Архангельской области пастырей становится все больше, а заключенных все меньше, и мы видим плоды наших молитв и трудов», — отметил митрополит Даниил.
Отметим, что священники митрополии регулярно совершают богослужения в тюремных храмах, общаются с осужденными и подопечными воспитательной колонии, ведут занятия в воскресных школах. Во всех исправительных учреждениях региона есть молитвенные помещения.
В марте 2018 года Архангельская митрополия и региональное управление ФСИН заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали митрополит Даниил и начальник ведомства полковник внутренней службы Алан Купеев.
«Мы с епархией долгие годы взаимодействуем, занимаемся воспитанием и перевоспитанием осужденных, реабилитируем нарко- и алкозависимых. Многие наши сотрудники ходят на богослужения. В нашем управлении действуют 16 храмов, 19 священников помогают верующим обращаться к Богу. Подписание соглашения будет дополнительным стимулом для улучшения взаимодействия, перехода его на новый уровень совместной работы», — прокомментировал подписание документа полковник Алан Купеев.
Владыка в свою очередь поблагодарил начальника регионального управления за соработничество и отметил, что первый опыт совместной деятельности с органами уголовно-исполнительной системы он приобрел, будучи насельником Троице-Сергиевой лавры.
«В конце 1980-х годов в Сергиевом Посаде, в жемчужине России, лаврские монахи стали посещать местное СИЗО, ходили по камерам, беседовали, общались, — рассказал архипастырь. — Тогда я задумался, почему так много людей, пройдя тюрьму, возвращаются туда вновь. Это происходит потому, что с каждым преступлением ломается воля, человек становится безвольным, это как зависимый от алкоголя искренне плачет, кается, ненавидит спиртное, но потом через какое-то время в нем просыпается страсть, болезнь, страдание, недуг, и все возвращается вспять».
Митрополит Даниил привел известную народную мудрость, запрещающую зарекаться от бедности и тюрьмы: «В 1930-е годы через лагеря прошло 90% духовенства. Тюрьма может стать местом для переосмысления жизни и встречи с Богом; лечебницей, где люди проходят реабилитацию».
Владыка поддержал сотрудников ведомства, отметив, что их труд бывает неблагодарным. «Вас окружает среда, которая не способствует внутреннему позитиву, — сказал митрополит Даниил. — Похожая ситуация, например, у врачей. Они тоже постоянно сталкиваются с проблемами людскими. Мы не общество здоровых людей, но больных, которые хотят вылечиться. Вирусы заражают и простого дворника, и главврача. Грех так же поражает всех! Поэтому всем время от времени нужно подходить к таинству Покаяния, причащаться Святых Христовых Таин. Зачем исповедь? Мы загрязняем свою душу грехами и должны время от времени от них очищаться. Если не бороться со страстями, они будут укореняться и порабощать нас».