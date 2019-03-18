«Жена да не разочарует мужа своего». Православный священник об этике семейных отношений

Клирик Успенского храма столицы Поморья священник Кирилл Кочнев встретился со студентами Архангельского колледжа культуры и искусства. Беседу посвятили взаимоотношениям между мужчиной и женщиной.
Священник рассказал о сотворении первых людей — Адама и Евы, отметив, что первая семья появилась еще в райских обителях.
«Затем мы поговорили о христианском взгляде на семью, о ролях мужчины и женщины в ней; о том, что подразумевает под собой главенство, — сказал отец Кирилл. — Я пояснил, что главенство — не тирания, не "что хочу, то ворочу", а ответственность. На мужчине, как на главе семьи, лежит тяжелый крест: он в ответе за всю семью пред Господом, а женщина, призвана поддерживать его в этом служении, помогать. Тут важно и жене не разочаровывать мужа своим поведением».
Во время беседы также зашел разговор о правильном выборе спутника жизни.
«Я посоветовал юношам и девушкам при общении с противоположным полом обращать внимание на нюансы: на то, как молодой человек или девушка ведет себя с родителями, как — в компаниях. Эти "реперные точки" могут подсказать, как этот человек будет вести себя с вами», — пояснил отец Кирилл.
Священник отметил, что до свадьбы у пары одни отношения, а после — иные: «Статус "жениха и невесты", когда юноша и девушка даже тщательно следят за своим внешним видом, меняется на "муж и жена". И люди начинают заново примеряться друг к другу. А став матерью и отцом, понимают, что теперь призваны помогать не только друг другу, но и беспомощному младенцу. Теперь важно, как они, помогая ребенку, сохранят свои отношения, получив новый статус — родителя».
Завершая беседу, отец Кирилл отметил, что любовь взращивается в отношениях: «Поэтому, либо она увеличивается, по мере того, как раскрываются люди, либо гибнет, под эгоизмом и желанием каждого их супругов жить только так, как ему хочется».
Отметим, что священник сотрудничает с колледжем второй год, встречи с учащимися проходят регулярно.
(по материалам Архангельской епархии)