Акция «БУМАГАмобиль» в Архангельске: Как это было

Итак, первые центнеры макулатуры собраны неравнодушными к экологии архангелогородцами, чьи слова об экологии не расходятся с делом.
Как мы и обещали, сегодня в 10 оживленных точках столицы области волонтеры общественной организации «Чистый Север – чистая страна» принимали у жителей города их бумажный хлам.
Откликнувшиеся на акцию отмечали, что ребята были хорошо заметны яркими зелеными накидками и мини-баннерами, их даже не приходилось искать.
Собственно, акция знакомая многим с детства – несли старые газетные подшивки, журналы, лежалые рулоны обоев, скопившуюся печатную рекламу из почтовых ящиков, оберточную бумагу… даже картонные упаковки из-под яиц. Несли по-разному, кое-кто в охапку, прямо на месте им все упаковывали.
Волонтеры делятся впечатлениями: – Идут люди разного возраста: и молодежь, и пожилые, и среднего возраста. Школьники нам, например, обещали, что примут участие в акции в следующую субботу, 30 марта – им нужно подготовиться и подсобрать макулатуру дома.
А вот слова пожилой архангелогородки, принимавшей участие в акции вместе с внуком: - – Мы с внуком шли мимо торгового центра, заинтересовались, разузнали что к чему, сходили домой и вот, принесли девочкам килограмма четыре всякой макулатуры. Взамен мне и внуку волонтеры подарили такие красивые наклейки. Хорошая традиция, а еще лучше сделать бы ее постоянной, пустить клич по школам. А еще - найти места для стационарного сбора не только бумаги, но и тряпок, и пластика. Людям не сложно будет донести все это до места сбора, особенно если оно будет в соседнем дворе.
В итоге всего за четыре часа, с 11 до 15, северяне передали волонтерам несколько сот килограммов ценного вторичного сырья. Напомним, что все вырученные за макулатуру средства по предложению Александры Усачевой пойдут на благотворительность, в Кенозерский парк.
Ну, а следующая такая акция пройдет через неделю, в субботу 30 марта. Есть время получше подготовиться…