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Boeing-"убийца" 737 Max 8 летать в аэропорт "Архангельск" не будет

Весь мир утром 10 марта с прискорбием узнал, что самолет Boeing 737 Max 8 эфиопских авиалиний, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. За последние пять месяцев это вторая катастрофа с самолётами этого типа.

После трагедии такие страны как США, Канада, Китай, Австрия, Франция, Италия и Швейцария, Грузия, Мексика, Индия, Япония запретили полеты Boeing этой модели.

Сегодня глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Россия также закрыла воздушное пространство для полётов Boeing 737 Max:

- Росавиация... разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве Российской Федерации полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены. Ни вчера, ни позавчера самолеты этого типа полеты на территории России не осуществляли. Мы мониторим эту ситуацию. Так что граждане могут быть спокойны.

- В настоящее время, и производственно-диспетчерская служба это подтверждает, выполнение рейсов самолетами Boeing 737 MAX в «Аэропорт Архангельск» авиакомпаниями не запланировано, - прокомментировал заявление Александра Нерадько генеральный директор АО «Аэропорт «Архангельск» Ваге Петросян. - Самолёты МАХ 8 к нам не летают. Решение же о снятии запрета будет принято Росавиацией после тщательного анализа сообщений от властей США и компании Boeing.

14 март 16:05 | : Будни

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