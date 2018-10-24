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Архангельск: Куда бежать за ёлкой?

Адреса городских ёлочных базаров:

Октябрьский округ:

  • улица Нагорная, напротив рынка «На Нагорной»,
  • улица Нагорная у ТЦ «Гиппо»;

округ Майская горка:

  • пересечение улиц Дачной и Воронина,
  • проспект Ленинградский, 165,
  • проспект Ленинградский, 42,
  • улица П. Галушина, 15,
  • улица П. Галушина, 23,
  • улица Ф. Абрамова, 16.

Соломбальский округ:

  • проспект Никольский, 33,
  • улица Валявкина, 15,
  • улица Кедрова, 26,
  • улица Красных Партизан, 12,
  • улица Красных Партизан, 28,
  • улица Терёхина, 5,
  • улица Терёхина, напротив дома № 32 по улице Малоникольской,
  • улица Беломорской флотилии, 8, строение 2;

округ Варавино-Фактория:

  • улица Кононова, 2,
  • улица Силикатчиков, 1, корп. 3,
  • проспект Ленинградский, 255,
  • улица Никитова, 9, корп. 1,
  • улица Никитова, 10,
  • проспект Ленинградский, 311,
  • проспект Ленинградский, 327;

Маймаксанский округ:

  • улица Капитана Хромцова, 5,
  • улица Победы, 35,
  • улица Победы, 112,
  • улица Родинова, 2,
  • улица Вельможного, 4;

Северный округ:

  • улица Кировская, 17.

Напомним, за незаконно срубленную ёлочку придется заплатить немалый штраф (несколько тысяч рублей).

29 декабрь 11:30 | : Будни

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