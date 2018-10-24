Архангельск: Куда бежать за ёлкой?

Адреса городских ёлочных базаров:
Октябрьский округ:
- улица Нагорная, напротив рынка «На Нагорной»,
- улица Нагорная у ТЦ «Гиппо»;
округ Майская горка:
- пересечение улиц Дачной и Воронина,
- проспект Ленинградский, 165,
- проспект Ленинградский, 42,
- улица П. Галушина, 15,
- улица П. Галушина, 23,
- улица Ф. Абрамова, 16.
Соломбальский округ:
- проспект Никольский, 33,
- улица Валявкина, 15,
- улица Кедрова, 26,
- улица Красных Партизан, 12,
- улица Красных Партизан, 28,
- улица Терёхина, 5,
- улица Терёхина, напротив дома № 32 по улице Малоникольской,
- улица Беломорской флотилии, 8, строение 2;
округ Варавино-Фактория:
- улица Кононова, 2,
- улица Силикатчиков, 1, корп. 3,
- проспект Ленинградский, 255,
- улица Никитова, 9, корп. 1,
- улица Никитова, 10,
- проспект Ленинградский, 311,
- проспект Ленинградский, 327;
Маймаксанский округ:
- улица Капитана Хромцова, 5,
- улица Победы, 35,
- улица Победы, 112,
- улица Родинова, 2,
- улица Вельможного, 4;
Северный округ:
Напомним, за незаконно срубленную ёлочку придется заплатить немалый штраф (несколько тысяч рублей).