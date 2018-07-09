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Виктор Павленко: Русский Север всегда был краем межнационального мира и согласия! В Архангельске открылась синагога

Сенатор Виктор Павленко принял участие в открытии самой северной в мире и первой в Арктике синагоги в Архангельске.

Гостем мероприятия стал главный раввин России Берл Лазар, с которым  в 2010 году будучи мэром столицы Поморья Виктор Павленко открыл закладной камень на месте строительства синагоги. Земельный участок для еврейской общины был выделен при поддержке Виктора Николаевича.

По словам Виктора Павленко начав свое возрождение в 2000 году, Архангельская еврейская община вносит свой существенный вклад в дело укрепления межнационального мира и согласия в нашем городе и регионе.

 

- 10 лет назад в столице Поморья состоялось открытие еврейского общинного центра, который стал местом общения для людей разных национальностей, дружно живущих в Архангельске. В 2010 году мы с главным раввином России господином Берл Лазаром заложили камень в основание синагоги. Символично, что открытие синагоги в Архангельске происходит в год 70-летия Государства Израиль. Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, отношения между нашими странами носят по-настоящему дружественный характер. Наш город традиционно отличался спокойными и мирными межнациональными отношениями. Поэтому строительство синагоги – это знаковое событие, свидетельствующее о возрождении духовных традиций народов живущих бок о бок на Поморской земле, - подчеркнул сенатор.

Здание синагоги «Звезда Севера» площадью 2.7 тыс. кв. м полностью готово к проведению религиозных, культурных и общественных мероприятий. В нем расположены мужской и женский молельные залы, кошерная столовая, классы для занятий, детский и молодёжный клубы. На первом этаже находится многофункциональный зрительный зал на 550 мест. Кроме молитв и религиозных праздников, гости смогут посещать образовательные лекции, благотворительные мероприятия, концерты и спектакли. Это будет культурная площадка для всех горожан, независимо от их национальности и вероисповедания.

    

11 октябрь 16:58 | : Будни

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