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Осенние потери. В Архангельске скончался писатель и боец Александр Тутов

Ушел из жизни Александр Тутов.

Как говорят источники редакции, произошло это во время операции (медицинской).

Писатель, специалист в мануальной терапии, участник в войны в Югославии, о чем сделал много публикаций.

Александр еще в нулевых пробовал себя в политике, принимал участие в последних осенних выборах.

Часто выступал с публицистикой на страницах «Руснорда».

Организатор и вдохновитель Гриновского фестиваля, незаслуженно обойденного вниманием.

Редакция нашего издания выражает искренние соболезнование его родным и близким.

07 октябрь 08:17 | : Будни / Культура

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