Осенние потери. В Архангельске скончался писатель и боец Александр Тутов

Ушел из жизни Александр Тутов.
Как говорят источники редакции, произошло это во время операции (медицинской).
Писатель, специалист в мануальной терапии, участник в войны в Югославии, о чем сделал много публикаций.
Александр еще в нулевых пробовал себя в политике, принимал участие в последних осенних выборах.
Часто выступал с публицистикой на страницах «Руснорда».
Организатор и вдохновитель Гриновского фестиваля, незаслуженно обойденного вниманием.
Редакция нашего издания выражает искренние соболезнование его родным и близким.