"Мои предки воевали и за красных, и за белых". Архангельский писатель Тутов рассказал о Тутовых

Анатолий Беднов: - Выходит в свет наша совместная книга о твоем отце. В ней твой он предстает как сильный лидер, капитан строительной индустрии, которому наша область обязана многим. Если же говорить о нем не просто как о руководителе, а, прежде всего, как о человеке, личности, какие черты его характера ты бы выделил в первую очередь?

Александр Тутов: - Отец отличался энергичным характером и повышенной принципиальностью. Например, отказался от «Волги», которую ему предлагали купить по дешевке как директору. Он не только руководил предприятием, но и написал серию публицистических статей, которые печатались и в «Советской России», и в «Правде», и в местных газетах.

А.Б.: - В книге говорится и о других представителях рода Тутовых.

А.Т.: - Мои предки родом из станицы Песчанокопской, их судьба забросила на Север. Один дед воевал с красной стороны, другой – с белой. Я из казачьего военно-аристократического рода, бедного, но гордого.

А.Б.: - Мои корни восходят к служилым людям Засечной черты. Есть такой город Михайлов на западе Рязанской области, один из районов – Уголок, который еще в семнадцатом веке был поселением городовых казаков. Бедновы – это ветвь на родословном древе Абрамовых, среди которых были и казаки, и стрельцы – это как сообщающиеся сосуды: кто-то предпочитал казачью службу, кто-то шел в стрельцы, охранять крепость, которая имела в те времена огромное стратегическое значение. Как раз в эти дни исполняется четыреста лет знаменитой осаде Михайлова войском гетмана Сагайдачного, когда казаки, стрельцы и пушкари не только отстояли крепость, несмотря на многократный численный перевес неприятеля, но и сумели тем самым отсрочить его движение на Москву. Если говорить о более близких временах, то один мой дед в войну прошел от Курской дуги до Бреслау, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, освобождении Румынии, другой в годы Советско-финской и Великой Отечественной проводил суда в Белом море.

Мои рязанские предки тоже не нажили богатств, отсюда и фамилия. Бедновых, кстати, много еще в Поволжье, в Воронежской губернии – это все потомки выходцев из западных уездов Рязанщины. Регион был густонаселенный, пахотной земли не всех не хватало, а семьи многодетные. Архангельские предки с берегов Двины и Пинеги тоже

отнюдь не благоденствовали.

А.Т.: - Книга о моем отце получилась небольшая, но в ней очень многое связано с Архангельской областью: Котлас, Коряжма, Ленский и Красноборский районы. Для меня этот год торжественный: помимо юбилея отца, недавно исполнилось 120 лет со дня рождения деда – кубанского казака Никиты Ермолаевича Тутова. Он был командиром «Чертовой сотни» у Кочубея. Дед прошел через многое, в том числе – штрафбат, куда попал в 1942 году. После ранения (как это называлось «искупить вину кровью») его сделали офицером, назначив командовать ротой пулеметчиков. И он до 1945 года в штрафбате был командиром роты пулеметчиков. Штрафники, как всем известно, были на передовой. И все-таки он выжил, последнее ранение получил в конце войны, в Бреслау. И я считаю его жизнь примером того, как можно бороться с очень серьезными опасностями и побеждать.

В следующем году исполнится сто лет со дня гибели брата моего деда Петра Тутова, который был командиром дивизии у Деникина. Дед погиб в конце весны 1919 года. Он был героем Первой мировой, у него было много орденов и его вклад в защиту России огромен. А поскольку он воевал у Деникина, то, естественно, считал, что Россия должна быть единой и неделимой, против разделения страны на сепаратистские «Казакию», «Сибирию» и так далее.

Погиб он, будучи полковником, в 27 лет. То есть был очень молодым.

Я хочу написать книгу о своих предках, не только по отцовской, но и по материнской линии.

Надо не только хвастаться предками, но и стараться их превзойти. Тебе есть, чем гордиться – и ты обязан гордиться, но должен понимать при этом, что ты – это не они.

А.Б.: - И соизмерять свое поведение с памятью о предках, не опорочить честь рода. Что бы сказали твой отец, мать, дед о твоем поступке?

А.Т.: - Говорят, что природа на детях отдыхает. Но это далеко не правда.

А.Б.: - Вспомним актерские династии, музыкальные, писательские, научные, потомственных врачей, военных, преподавателей.

А.Т.: - Далеко не на всех детях отдыхает. Возьмем барона Врангеля. Его предки были очень хорошими офицерами, командовали армиями. Суворовы. Меншиковы, хотя один из потомков Меньшиковых не очень удачно воевал в Крымскую войну. Но тут дело скорее не в нем, а в том, что у англичан было нарезное оружие, а у нас гладкоствольное.

А.Б.: - Были Чичаговы, отец и сын, оба русские адмиралы. Потомок Чичаговых , кстати, живет в Архангельске.

А.Т.: - Все зависит от воспитания, которое очень сильно сказывается. Я даже по своим детям сейчас смотрю, у них много способностей, энергии, таланта. Каждый род может стать известным, если потомки будут стараться, не бояться прикладывать свои усилия в нужном направлении. Несмотря на серьезные потрясения в стране, важно не быть рабом. В Православии на колени становятся только перед Богом.

А.Б.: - Выражение «раб Божий» означает, что человек – раб только Бога и никого больше, никакого начальника, чиновника, царя, партии и так далее.

А.Т.: - Конечно, любой человек грешит, но надо эти грехи уметь преодолеть. Ведь и у нас в семействе и дед был в штрафбате, и отец был судим три раза: один раз – по политической статье, а дважды – за «хулиганку». Но после этого его назначили руководить строительством силикатного завода, потом он стал директором крупного комбината в Великом Новгороде! Почти весь юг Архангельской области, все, что из кирпича сделано – отцовское.

А.Б.: - Потому что тогда карьеры можно было сделать благодаря своим способностям, профессиональным и личным качествам, то есть был нормальный отбор кадров, по крайней мере, в производственной сфере. И судимость в молодые годы не была препятствием для занятия ответственной должности. А сегодня когда человек баллотируется во власть, тут же вспоминают его старые грехи.

А.Т.: - Особенно если идет от оппозиции. И еще: сейчас без блата подняться наверх практически невозможно, даже если у тебя есть способности, знания, энергия. Нужно просто быть сыном чиновника, и у тебя все будет хорошо, в двадцать пять лет получишь орден…

А.Б.: - Известному герою за неизвестный подвиг.

А.Т.: - Когда награды дают не тем, кто их действительно заслуживает, это дискредитирует ордена и звания.

Пример моих предков, отца и деда – встать, подняться, несмотря на все удары судьбы. Я беру с них пример и надеюсь, что на этих примерах будут учиться и другие, в том числе и мои дети и внуки.