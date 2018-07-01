Романтика в стихах, прозе, под гитару. ГРИНовский фестиваль в Архангельске - чиновники остались в стороне

В пятый раз вступили в борьбу за титул «Романтик года» поэты, прозаики и менестрели. Идеологом и организатором его выступил, как и предыдущих, член Союза писателей Росси руководитель регионального отделения «Общероссийского союза писателей» Александр Тутов. Пятый Гриновский фестиваль прошел в архангельском музыкальном клубе «Колесо».

От желающих представить произведения, свои и чужие (авторская песня) не было отбоя, поэтому пришлось ограничить количество стихотворений двумя, в крайнем случае, тремя, чтение прозаических произведений – пятью минутами. Вне конкурса выступили победители прошлых фестивалей. В жюри вошли члены Союза писателей России Александр Тутов (председатель), Игорь Гуревич, журналисты Анатолий Беднов, Наталья Леонович, и другие. Организаторами мероприятия выступили Общероссийское Литературное сообщество и Литературное сообщество писателей России совместно с клубом «Колесо». Отлично провели фестиваль ведущие Светлана Буркова и Ксения Гардт.

Борьба развернулась нешуточная, определить лучших среди лучших было трудно: большинство представленных на суд жюри и зрителей произведений имело достаточно высокий литературный уровень. Тем не менее, победители, в конце концов, определились: в номинации «Поэзия» – Марина Зарубина, она же получила от зрителей титул «Любимец публики». Среди бардов первое место досталось Ларисе Бартевой, давно и успешно работающей в этом жанре. Из авторов прозы победителем конкурса признан Вадим Мишаков, он представил юмористический рассказ из жизни семейства Снеговиков. За вклад в становление и развитие фестиваля отмечена Елена Безбородова.

К сожалению, представителей чиновников от культуры опять не было. Да и не помогали они и в организации мероприятия, хотя сам фестиваль мог бы стать красивым брэндом Архангельска, который прочно связан с именем Александра Грина.