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Готовься, "Беломорье". В Архангельской области появится карта доступности для маломобильных граждан

Чтобы получить так называемый «паспорт доступности», на объектах должны быть созданы все необходимые условия – пандусы, широкие дверные проемы для колясок и без порожков, специально оборудованные кабинки туалетов и т.д. Документы пока оформили не все участники потребительского рынка. Сделать это нужно не позднее 10 декабря. И направить сведения в областное министерство труда и занятости.

Ирина Бажанова, министр АПК и торговли Архангельской области:

— У меня огромная просьба свидетельства и предпринимателей, вы знаете все прекрасно. Я, к сожалению, не увидела проект решения, но, я думаю, мы добавим обязательно, что рекомендовать главным провести рабочие встречи в кратчайший срок и проделать всю необходимую работу совместно с предпринимательским сообществом, чтобы паспорта эти появились.

Создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями — требование законодательства. За невыполнение — штраф.

Напомним, что недоступность для инвалидов колясочников огромной части учреждений, даже таких, как санаторий «Беломорье», объектов соцкультбыта, торговых предприятий и общественного транспорта одна из острейших проблем не только областного центра, но и всего региона.

 

02 октябрь 10:51 | : Будни

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