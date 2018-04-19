Стоп-сигнал для инвалида. "Лишние люди" Архангельской области

На минувшей неделе я ожидал, что очередной выпуск ток-шоу «Позиция» (АГТРК «Поморье») будет посвящён скандальной ситуации на САФУшном стадионе «Буревестник», куда не пустили девочку-инвалида, да ещё пугали автоматчиками. Ну, что может быть резонанснее?

Увы, коллеги-телевизионщики прельстились темой отпусков: где лучше отдыхать северянам – на юге, за границей или на родных беломорских пляжах? Что тоже актуально, ибо для некоторых категорий и местный отдых оказывается недоступен. Но об этом позже.

А пока поспешим на стадион «Буревестник». Прочитав весь этот кошмар, я стал грешить непосредственно на исполнителя. Там конкретно написано – девушку на инвалидной коляске отказывалась пускать вахтёр. Вы только в слово вслушайтесь – ВАХТЁР. Это вам не консьержка и не привратник. Которые и двери любезно распахнут, и последними новостями поделятся, и посоветуют, стоит ли брать с собой на улицу зонтик. Наш же вахтёр – существо бесполое, он сродни швейцару на воротах ресторана советского периода, которому был по определению должен каждый входящий посетитель. Плюс ощущение безграничной власти на окружающими, если той тётушке на входе в стадион действительно доверили брелок с дежурной кнопкой и это не дешёвые понты на публику.

Потом я прочитал комментарий Андрея Багрецова… и задумался. Глава Агентства по спорту при правительстве области возмущён случившимся, и это правильно. Но у меня к нему вопрос – почему я, пятнадцатый год живущий в региональном информационном пространстве, до этого инцидента ничего не слышал про сестру девочки-инвалида, Сашу Яковлеву, которая, оказывается, ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ? Мы в детстве название этой японской борьбы самураев произносили с тем же придыханием, что поколения, идущие за нами, произносят карате. Это так круто, что лицо Саши должно быть известно всем архангелогородцам, и уж точно вахтёру стадиона. Тогда бы она поостереглась хамить и автоматчиками пугать… там такие приёмчики! И это уже претензия конкретно к Агентству по спорту – проваливаете информационную политику, не гордитесь кадрами, господа-товарищи.

А потом прочитал мнение ректората САФУ. Не извинения, а наглый (моё утверждение) меморандум – федеральный вуз делит инвалидов на своих и чужих, студентам на колясках на стадион пожалуйста, для остальных на воротах стоп-сигнал. В университете учатся и студенты с ограниченными возможностями здоровья… типа отчитались.



Я устал объяснять здоровым (пока) людям очевидные вещи. Что инвалидность подстерегает любого из них за углом. В летящей по дороге машине, на дне обмелевшей речки, на скользком тротуаре… можно долго перечислять. А ещё в осложнениях после банального гриппа, инфекционной болезни, в инсульте, который всегда бьёт неожиданно и никогда не угадаешь, в какую часть мозга.

Кстати, на так и не снятой передаче «Позиция», посвящённой проблеме инвалидов, я ожидаю увидеть представителей КПРФ, которые наверняка будут сравнивать доступность спортивных объектов сегодня и при их правлении. Очень хочется сказать им – а ну молчать! Ибо именно в СССР инвалидов, вернувшихся с войны, в один страшный день сгребли всех скопом и спрятали на острове Валаам, чтобы своим видом не портили позитивный облик советской столицы. Мне доподлинно известно, как при переселении людям с ограниченными физическими возможностями специально давали квартиры на последнем этаже хрущёб – чтобы один раз заселить, а потом вынести уже вперёд ногами.

Начав ездить на Запад в конце 80-х, я сразу обратил внимание, сколько там инвалидных колясок на улице, у нас им вслед прохожие головы сворачивали (и сворачивают). Столько больных в мире капитализма? Нет, это бессовестность в мире социализма, в политике равных условий – никому никаких привилегий. Увы, позорное наследие этой идеологии мы наблюдаем и сегодня. Интересно, что думает новенький глава Счётной палаты Алексей Кудрин по поводу такой позиции своих протеже? Или ректор САФУ Елена Кудряшова решила, что теперь ей сам чёрт не брат и разрешила своим подчинённым не скрывать мыслей и чувств?

Тема отношения к инвалидам в регионе получила продолжение на страницах «Правды севера», издания, пару лет назад взявшего курс на лояльность. Но и этих журналистов, как видно, поразила ежедневная реальность – с колясочников в архангельских автобусах требуют отдельную палату за… провоз коляски. Мало того, так ожидаемые и рекламируемые низкопольные автобусы нисколько не облегчают жизнь инвалидам, если за рулём сидит равнодушный человек.

Только один отрывок: Автобус останавливается далеко. Слишком далеко. На инвалидной коляске на дорогу не спуститься, до дверей не добраться. Сигнальную кнопку за Александра Николаевича нажимаю я сама. Кондуктор поворачивается, смотрит вопросительно, но выходить не торопится. С интересом разглядывают нас из окон и другие пассажиры. Для наглядности Александр Николаевич начинает махать руками: «Я здесь!» Но… Двери вдруг закрываются, и автобус уезжает.

Представляете, какая подстава для мэрии Архангельска… а сама мэрия в курсе?

Теперь обещанное выше возвращение к теме отдыха.

Прошлым летом я написал статью «Беломорье» - санаторий недоступности». Невесёлый рассказ о том, как автор тщетно пытался организовать себе отдых недалеко от Архангельска. Многие прочитали, а Общероссийский народный фронт даже оценил солидной денежной премией. Ну вот, я уже не халявщик (как считает определённая часть общества, призывающая инвалидов быть скромнее), а солидный клиент.

Какое там! Первый отлуп я получил от владельца «Ла Багателя» Виктора Вьюхина, которому, к слову, когда-то помогал в неприятностях с законом по просьбе его гражданской жены. Описал свою ситуацию – нужна доставка питания в номер и вывоз один раз в день на воздух, сопровождающего нет, готов оплачивать сотрудникам на месте. Ответ был лаконичным – «Ничем не можем помочь», вот и защищай таких. Странно, я сам когда-то был управляющим развлекательного заведения и в курсе, насколько просто организовать подобную услугу. Но в данном случае со мной даже не торговались.

И тут опять вспомнил про «Беломорье». Ёлки-палки, думаю, ведь санаторий же, почти лечебное учреждение, куда мне, как не туда! Тем более, что осенью социальные службы предлагали мне аж две бесплатные путёвки. Но нет у меня сопровождающего! К тому же был конец ноября, в нашем климате какие прогулки, а без них какой отдых. Пришлось отказаться.

В прошлый раз моему представителю было отказано в связи с неподготовленностью санатория к приёму инвалидов-колясочников – нет соответствующей инфраструктуры. Опять низкий поклон советской власти, мы для неё просто не существовали. Но мы же рождены, чтобы сказку сделать былью! Строительство пандусов и перенос столовой я, конечно, не оплачу, но ощутимую прибавку к зарплате отдельного сотрудника готов обеспечить.

И тут мне подсказывают – проблему может решить Федерация профсоюзов Архангельской области, если оттуда распорядятся, то санаторий никуда не денется. Переговорить на эту тему взялся мой коллега по «Вольному делу», журналист с именем. И вот, что он услышал…

…оказывается, именно Чертока не возьмут туда отдыхать, потому что он об этом обязательно раструбит на страницах своего агентства. Другие колясочники прочитают и тоже захотят. И придётся санаторию… вернее, Федерации профсоюзов, его окормляющей, строить пандусы, расширять дверные проёмы… а оно ей надо?

Тут же возникло законное подозрение, что и с осенними путёвками мне бы дали от ворот поворот, увидев, что передвигаюсь на коляске, просто по логике этих людей.

Вдобавок услышал от знакомой, когда-то руководившей «Беломорьем», что за всё время её работы в указанном санатории отдыхал лишь ОДИН инвалид-колясочник, его мама героически носила ему обеды-ужины и возила на процедуры. И ВСЁ. Больше желающих нет, или Архангельская область самый здоровый регион в России?

Получается, что профсоюзные бонзы боятся огласки в той части, что их санаторий, если напряжётся, всё-таки может принимать колясочников. А как быть с информацией, что он им отказывает?

Что ж, буду проверять и дальше. Реакцию общества, местных властей, федерального центра… благо интернет, в отличии от «Беломорья», территория общедоступная. Проверять не только на доступность отдыха, но и стадионов, транспорта, других общественных мест. Может, ещё какую премию выиграю.

Лишней не будет…

Леонид Черток