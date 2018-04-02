Тополиный пух - бич Архангельска. Правила безопасности

Городской центр гражданской защиты предупреждает: в Архангельске началось цветение тополей, в связи с чем необходимо соблюдать особые меры пожарной безопасности.

В жаркое время года тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Любая неосторожность с огнём - небрежно брошенный окурок или спичка, разведённый костёр, шалость детей с огнём - может привести к возгоранию.

Наилучший и самый безопасный способ борьбы с раздражающим тополиным пухом – полить его водой, смести и унести в мусорный контейнер.

Соблюдение элементарных правил безопасности в данный пожароопасный период:

- места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать;

- на предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения;

- категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи;

- пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.

Помните: легче предупредить, чем потушить! Горящий тополиный пух может стать причиной серьёзного пожара! Нив коем случае не поджигайте его! В случае возникновения пожара звоните по телефонам 101 и112.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)