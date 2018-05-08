Замена лифтов в Архангельске: первый этап программы реализовывается успешно

В Архангельске первый этап программы замены лифтового оборудования назван успешным, - об этом говорится в пресс-релизе Фонда капремонта Архангельской области со ссылкой на слова директора Фонда Александра Бараева.

18 лифтов уже «на выходе» - это значит, что монтаж нового оборудования завершен, и специалисты приступают к пусконаладочным работам. Об этом сообщил представитель ООО «Мосрегионлифт» Анатолий ПАНЧЕНКО.

Напомним, что эта подрядная организация выиграла контракт на замену 150 единиц лифтового оборудования в Архангельске – все они будут поставлены в многоэтажках города до конца 2018 года в рамках краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. В 29 домах столицы региона, как и в прошлом году, устанавливается оборудование Карачаровского механического завода (КМЗ). Заказчиком работ выступает региональный Фонд капремонта.

По словам Панченко, в стадии завершения лифты на ул.Тимме, 24/1, ул.Галушина, 11. В доме 2 на улице Тимме скоро будут готовы к запуску 5 лифтов из 13, на ул.Галушина, 9 – еще 2 лифта.

На конец прошлой недели работы велись в 16 домах на 74 единицах лифтового оборудования. В понедельник, 25 июня, к ним прибавились 4 лифта на Галушина, 9 (два первых лифта здесь были открыты в конце мая).

Все оборудование для монтажа лифтов находится в Архангельске.

В настоящее время работы по замене лифтового оборудования идут по адресам:

Ул.Приорова, 1

Ул.Приорова, 5

Ул.Воскресенская, 114

Ул.Воскресенская, 118

Пр.Дзержинского, 1

Пр.Новгородский, 164

Ул.Тимме, 24/1

Ул.Тимме, 2

Ул.Гайдара, 48/2

Ул.Вологодская, 32

Ул.Галушина, 9

Ул.Галушина, 11

Ул.Воскресенская, 9

Ул.Воскресенская, 11

Ул.Воскресенская, 89

Ул.Воронина, 53

«Программа замены лифтового оборудования для нас носит приоритетный характер, - отметил директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – Сегодня можно говорить о том, что первый этап программы у нас реализовывается успешно».

Напомним, по программе замены лифтового оборудования в 2017 году в Архангельской области было поменяно 305 лифтов в 81 многоквартирном доме – 126 в Архангельске, 144 в Северодвинске, 21 в Новодвинске, 9 в Мирном и 5 в Коряжме. Общая сумма контракта составила 602 млн 700 тыс рублей.

Стоимость программы 2018 года с учетом 300 единиц лифтового оборудования (по 150 в Архангельске и Северодвинске) – 614 млн 300 тыс рублей.