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Замена лифтов в Архангельске: первый этап программы реализовывается успешно

В Архангельске первый этап программы замены лифтового оборудования назван успешным, - об этом говорится в пресс-релизе Фонда капремонта Архангельской области со ссылкой на слова директора Фонда Александра Бараева.

18 лифтов уже «на выходе» - это значит, что монтаж нового оборудования завершен, и специалисты приступают к пусконаладочным работам. Об этом сообщил представитель ООО «Мосрегионлифт» Анатолий ПАНЧЕНКО.

Напомним, что эта подрядная организация выиграла контракт на замену 150 единиц лифтового оборудования в Архангельске – все они будут поставлены в многоэтажках города до конца 2018 года в рамках краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. В 29 домах столицы региона, как и в прошлом году, устанавливается оборудование Карачаровского механического завода (КМЗ). Заказчиком работ выступает региональный Фонд капремонта.

По словам Панченко, в стадии завершения лифты на ул.Тимме, 24/1, ул.Галушина, 11. В доме 2 на улице Тимме скоро будут готовы к запуску 5 лифтов из 13, на ул.Галушина, 9 – еще 2 лифта.

На конец прошлой недели работы велись в 16 домах на 74 единицах лифтового оборудования. В понедельник, 25 июня, к ним прибавились 4 лифта на Галушина, 9 (два первых лифта здесь были открыты в конце мая).

Все оборудование для монтажа лифтов находится в Архангельске.

В настоящее время работы по замене лифтового оборудования идут по адресам:

  • Ул.Приорова, 1
  • Ул.Приорова, 5
  • Ул.Воскресенская, 114
  • Ул.Воскресенская, 118
  • Пр.Дзержинского, 1
  • Пр.Новгородский, 164
  • Ул.Тимме, 24/1
  • Ул.Тимме, 2
  • Ул.Гайдара, 48/2
  • Ул.Вологодская, 32
  • Ул.Галушина, 9
  • Ул.Галушина, 11
  • Ул.Воскресенская, 9
  • Ул.Воскресенская, 11
  • Ул.Воскресенская, 89
  • Ул.Воронина, 53

«Программа замены лифтового оборудования для нас носит приоритетный характер, - отметил директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – Сегодня можно говорить о том, что первый этап программы у нас реализовывается успешно».

Напомним, по программе замены лифтового оборудования в 2017 году в Архангельской области было поменяно 305 лифтов в 81 многоквартирном доме – 126 в Архангельске, 144 в Северодвинске, 21 в Новодвинске, 9 в Мирном и 5 в Коряжме. Общая сумма контракта составила 602 млн 700 тыс рублей.

Стоимость программы 2018 года с учетом 300 единиц лифтового оборудования (по 150 в Архангельске и Северодвинске) – 614 млн 300 тыс рублей.

 

26 июнь 17:46 | : Будни

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