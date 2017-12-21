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Команда «Молодежки ОНФ» в Архангельской области участвует в акции «Татьянка»

Накануне Дня российского студенчества команда «Молодежки ОНФ» проводит в регионах страны акцию «Татьянка». Акция Общероссийского народного фронта познакомит студентов с новым персонажем – Татьянкой. Это собирательный образ девушки-студентки, которая воплотила в себе традиционные ценности и потребности российской молодежи. В Архангельской области с 22 по 26 января участники команды «Молодежки ОНФ» планируют раздать студентам 3 тыс. открыток. Их уже получили студенты Северного федерального арктического университета (САФУ), Северного государственного медицинского университета (СГМУ), Арктического морского института имени Воронина.

На поздравительных открытках, а их 12 вариантов, изображена жизнь студентки Татьянки. Она старается хорошо учиться, конечно, устает, но надеется на удачное закрытие сессии, мечтает о лете и, как любой студент, хочет побыстрее закончить учебу и пойти работать. «Студентам открытки очень понравились, они красочные и веселые. Наверное, каждый узнал себя в одной из «Татьянок», – сказал участник «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Максим Гурьев. – Мы уверены, что «Татьянки» подняли студентам настроение перед экзаменационной сессией. Возможно, кто-то сохранит эту открытку на всю жизнь как память о трудном и веселом периоде студенческой жизни».

Участники команды «Молодежки ОНФ» планируют раздать открытки на территории 400 вузов и ссузов по всей России.

25 январь 15:03 | : Будни

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