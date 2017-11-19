Как не обожраться за новогодним столом: советы бывалой

Уже несколько дней в воздухе витает предчувствие волшебства. Особенно в гипермаркетах и на рынках, где идет традиционная новогодняя скупка продуктов. Параллельно у граждан, особенно у представительниц прекрасного пола, растет чувство тревоги за собственную фигуру, ведь за праздничным столом, а потом и во время новогодних каникул так легко набрать лишние килограммы! Еще бы, впереди столько соблазнов!

Вот несколько несложных советов от Юлии Высоцкой (жены того самого Кончаловского), как провести новогоднее застолье без особого вреда для фигуры и здоровья.

- Не садитесь за новогодний стол голодными. Так риск переесть возрастает в несколько раз! Перекусите за час до застолья чем-то легким: овощным салатом или тарелочкой нежирного супа. В этом случае вы не наброситесь на еду на столе при бое курантов, а ваш желудок не испытает стресс от количества еды.

- Помните, вы не обязаны доедать все, что у вас в тарелке! И уж тем более в холодильнике, когда по традиции после встречи Нового года вся страна доедает оливье и холодец еще три дня поле праздника. Что вам дороже - несвежий салат или ваша собственная фигура?

- Отнеситесь к выбору блюда осознанно! Накладывая в тарелку жирное мясо, запеченное с сыром и майонезом, помните, что весь этот жир отправится прямиком на ваши бока, а оливье, щедро залитый майонезом, не принесет никакой пользы организму, кроме тяжести в желудке. Выбирайте низкокалорийные и полезные блюда, а если уж все-таки очень хочется съесть то самое мясо, то съешьте совсем немного, ведь вкусом можно насладиться с 2–3 кусочков, а после уже начинается обжорство. Если вы идете в гости, то принести несколько легких закусок с собой будет отличной идеей. Так вы поможете хозяйке меньше готовить, а гостям покажете пример того, что здоровые блюда могут быть вкусными!

- Новый год, прежде всего, праздник, который принято отмечать с близкими людьми, семьей, друзьями. Вряд ли вы встретились за праздничным столом, чтобы вместе набить свой живот. Скорее всего, цель вашей встречи — общение. Вот и не забывайте об этом! Пусть ваш рот будет занят душевными разговорами, а не едой.

- Кстати, проводить время ярко и интересно совсем не обязательно за накрытым столом. Уверяю вас, гораздо больше эмоций вы получите, если пойдете гулять в новогоднюю ночь по городу, поздравляя прохожих с Новым годом. Или переоденетесь в Деда Мороза и Снегурочку и пойдете поздравлять соседей и дарить им мандарины. Также можно устроить танцы или караоке дома. А еще вместо того, чтоб весь день стоять у плиты, можно подготовить викторину или конкурсы для гостей, ведь цель праздника не объесться «от пуза», а повеселиться.

- Ну, и последний совет. Проводите каникулы насыщенно! Прогулки, походы в театр, на концерты, выставки, катание на коньках, с горки на лыжах или сноуборде, прогулки по зимнему лесу, чтение интересной книги принесут вам гораздо больше эмоций и воспоминаний, чем бесконечные застолья и обжорство.

Впрочем, новогоднее похмелье тоже никто не отменял. Об этом вы прочитаете уже завтра, 1 января 2018 года.