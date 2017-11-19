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"Логопедическая студия "5+5" объявляет сбор средства на подготовку детей с ЗПР к школе

8 апреля 2017 года "Логопедическая студия 5+5" начала проект, который направлен на подготовку детей с ЗПР к школьному обучению.

   Указанный проект проводится в городе Архангельске, где подобная услуга очень востребована в связи с ежегодным ростом количества детей с ЗПР.

  На данный момент в студии занимается 7 детей. Всего по Архангельской области на 01.01.2017 года числится детей дошкольного возраста с ЗПР около 1500 человек. 

Дети с ЗПР, несмотря на работу, выполняемой семьей, педагогами, обществом в целом, с целью их обучения и воспитания, в школе оказываются неподготовленными к учебному процессу, к включению в школьную жизнь, общению со сверстниками с нормальным интеллектуальным развитием.

   Своеобразие природно-климатических, экологических, медико-биологических и других факторов Северо-Запада России формируют особенности воздействия на детский организм окружающей среды, что в первую очередь оказывает влияние на состояние здоровья детского населения.

   У детей с ЗПР, проживающих в экстремальных условиях, снижены физические, интеллектуальные и функциональные возможности организма, по этой причине данная категория детей оказывается не готовыми к усвоению школьной программы.

 Поэтому с данной категорией детей организованы занятия с особыми условиями для подготовки их к школе.

Проект "Логопедическая студия 5+5" 14.12.2017 стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Указанный этап конкурса проведен министерством экономического развития Архангельской области.

  Сегодня цель нашего проекта- создать в Архангельске первый частный детский логопедический сад с уклоном на подготовку детей с ОВЗ к школе.

  На сегодняшний день в проекте функционирует на безвозмездной основе экспериментальная группа с детьми с ОВЗ, в которой готовят дошкольников к школьному обучению. В рамках процесса занятий реализуется 4 направления- обучение навыкам письма, математического счета, окружающий мир, творчество. Всего 4 занятия в день по 25 минут, перемена 10 минут. Занятия проходят в выходные дни в первой половине дня.

  Мы просим вас оказать должное содействие для реализации первого этапа нашего проекта подготовить детей с ЗПР, входящих в экспериментальную группу, к школьному обучению.

Подробности здесь.

26 декабрь 10:45 | : Будни

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