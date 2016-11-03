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Архангелогородцев приглашают на бесплатные семинары по защите прав в ЖКХ

Образовательный проект «Коммунальная самооборона» продолжает набор слушателей на бесплатные курсы по защите потребительских прав в области жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, проект родился в 2015 годe по инициативе областного депутата Юрия Шарова, который и является ключевым спикером мероприятия. В настоящее время через образовательные семинары прошло несколько сотен архангелогородцев и жителей области.

Как заявил Юрий Шаров, идея родилась в процессе приема жителей Архангельска.

— В 2014-2015 годах был огромный вал жалоб от избирателей как по поводу незаконных начислений за коммунальные услуги, так и по неисполнению договоров обслуживания многоквартирных домов. Это имело массовый порядок. В 2016 году к нам уже большинство избирателей обращались по проблемам медздрава. Сейчас ситуация снова повторяется. В январе 2017 года жители Архангельска обращались и в приемную, и в социальные сети. В большинстве речь шла о проблемах водоснабжения и снегоуборки. Люди не знают кто и как должен решать их коммунальные проблемы. Именно этот пробел мы и заполняем. Наша цель — помочь жителям города стать сознательными и ответственными собственниками жилья, — заявил депутат Юрий Шаров.

Как отметили активисты проекта, в 2017 году к проведению семинаров планирует подключиться также депутат архангельской Гордумы Мария Харченко.

Двухчасовые семинары являются абсолютно бесплатными. Ближайший состоится 11 марта в г. Архангельске. Записаться на него можно на интернет-сайте проекта www.komsam.ru.

10 февраль 13:06 | : Будни

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