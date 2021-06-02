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Таланты покидают Архангельскую область. Будем слушать Бузову?

Как стало известно нашей редакции из собственных источников, регион решила покинуть заслуженная артистка РФ (с 2006-го) Лариса Спиранова.

Певица, красивое лирико-драматическое сопрано.

Лариса Ивановна - урожденная архангелогородка. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс проф. Г.Н.Фофанова и проф. З.А.Долухановой). Без малого тридцать лет отдала служению Поморской филармонии, где с 2006 по 2017 г.г. занимала должность художественного руководителя, совмещая ее с активной концертной и гастрольной деятельностью. До настоящего времени - управляющий гастрольной деятельностью и солистка.

Из заслуг:

Обладатель Гран-При Международного конкурса имени Стефано Темпиа в г.Раккониджи (Италия). Лауреат IV Всероссийского конкурса исполнителей романса (г.Владимир).

Участник крупных международных проектов: Международный фестиваль «Северная Норвегия» в г.Харштадт (Норвегия 1995 г), Международный фестиваль камерной музыки в г.Кухмо (Финляндия 2002 г), мастер-классы вокального искусства в Финляндии в летней
школе Академии музыки им. Сибелиуса, Международный проект «Три сопрано» (Швеция, Финляндия, Россия, 2009), Международный фестиваль Kymijoen Lohisoitto (Котка, Финляндия 2011), фестиваль «Территория мира – территория музыки» (г.Калининград, 2018 г.).

Конечно, классическое сопрано – не попса, Спиранова не собирала ни стадионы, ни битком набитые фанатами ночные клубы. В громких медийных скандалах тоже не замечена.

Но это потеря для классического музыкального искусства Поморья. Как грустно, господа…

26 июнь 09:01 | : Культура / Скандалы Архангельск Спиранова Поморская филармония Заслуженная артистка РФ Бузова

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