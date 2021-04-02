Фильмы архангельского кинофестиваля «Arctic Open» смотрит весь Урал

Мы уже сообщали о том, что в эти майские дни в Республике Коми проходит киномарафон из лучших художественных и документальных лент, показанных в рамках Международного кинофестиваля стран Арктического региона «Arctic Open», традиционно проводимого в столице Поморья в начале зимы.
Теперь они пришли и на Урал. Что входит в концепцию организаторов кинофестиваля, рассматривающих региональные площадки как точки зрительского притяжения – островки кинокультуры. Отрадно, что тамошние местные власти с этим согласны и поддерживают.
Сообщение из Свердловской области:
- Медведи, чудеса, далёкие острова, просторы Северного Ледовитого океана и много жизни: в кинотеатрах региона, модернизированных по нацпроекту «Культура», проходит киномарафон «Arctic Open». Уже состоялось более 40 сеансов, на которых побывали почти 1,5 тысячи зрителей.
Участники киномарафона – 12 площадок Урала – до конца мая показывают лучшие фильмы международного фестиваля «Arctic Open». И делают это абсолютно бесплатно. Среди участников – семь кинозалов, техническое оснащение которых нисколько не уступает столичным кинотеатрам. И это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». В свое время на оснащение каждого кинозала было выделено по пять миллионов рублей, благодаря чему было закуплено самое современное кинооборудование: проектор, звуковой процессор, акустическая система, 3D-система, экран, а также оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования.
«Свердловская область – одна из лидеров по количеству открываемых кинозалов. Все меньше муниципалитетов остается без современного кинопоказа. Открытие, модернизация кинозалов – явление своевременное и замечательно, что государство вплотную занимается развитием кинопоказа в малых городах. В нашей области есть площадки, у которых все идет очень неплохо и с точки зрения бизнеса», – отметил Николай Михайлов, генеральный директор Инновационного культурного центра, в ведении которого находится Свердловский областной фильмофонд.
Документальное и художественное кино в рамках киномарафона «Arctic Open» уже показали: кинотеатр «Красногвардеец» (Нижний Тагил), кинозал «Энергетик» (Верхний Тагил), кинозал «Сорокалетка» (Камышлов), Кашинский ДК (Сысертский район), кинотеатр «Металлург» (Красноуральск), кинозал «Россия» (Тавда), дирекция городских праздников (Березовский). А жители Верхней Туры в режиме нон-стоп за один день смогли увидеть фильмы киномарафона.
Показы продолжаются в киноконцертном театре «Прогресс» (Асбест), публичной библиотеке Новоуральска. Жители Екатеринбурга еще могут успеть на показ в Свердловском областном фильмофонде (27 мая).
Напомним, Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic Open» проводится в Архангельске с 2017 года. И это одно из крупнейших культурных событий российского севера. Его судьба в этом году под вопросом и зависит от получения президентского гранта. Пока же в рамках упомянутой выше концепции по районам области идет показ последних лент якутского кинематографа.