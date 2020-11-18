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Лучшие фильмы фестиваля «ARCTIC OPEN» - теперь в Коми

В апреле Республика Коми впервые присоединится к киномарафону лучших художественных и документальных фильмов международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open». Увидеть и обсудить представленную программу можно будет с 4 апреля по 26 мая. Куратор показов в регионе – АУ РК «Комикино».

«В рамках международного фестиваля Комикино представит на 13 кинозрелищных площадках региона лучшие художественные и документальные фильмы. Присоединиться к киномарафону смогут жители Сыктывкара, Воркуты, Ижемского, Прилузского, Усть-Вымского и Усть-Цилемского районов», – прокомментировал министр культуры Коми – председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

«Эхо» кинофестиваля с 2017 года традиционно проходит в различных районах Архангельской области. Его целью является не только масштабный просмотр лучших фестивальных лент, но и объединение людей, сплочение зрителей, организация настоящих дискуссий. В этом году программа киномарафона не совсем обычная, партнёрами показов выступили киностудия «Ленфильм», Гильдия неигрового кино и телевидения России, мурманский международный кинофестиваль «Северный характер».

Расписание:

Город Сыктывкар:

АУ РК «Комикино», кинозал «Иллюзион», м. Дырнос 94, справки по телефону 31-09-59:

24 апреля в 18:00 – программа короткометражных фильмов («Запаска», «Экстрим», «Иван пакетный», «Юман», «Клоун») 16+

Город Воркута:

пгт Воргашор, кинозал «СЕВЕР», ул. Катаева 29

8 апреля – «Последние робинзоны охотского моря» 16+

МБУК «ЦБС» Центральная детско-юношеская библиотека г. Воркуты

16 апреля – программа короткометражных фильмов («Лофотенские истории», «Запаска», «Иван пакетный», «Клоун») 16+

Ижемский район:

МБУК «Ижемская МКС», с. Ижма, ул. Советская, д 49

15 апреля - «Навстречу мечте» 12+

Щельяюрский СДК:

6 апреля – «Показания свидетеля» 16+

8 апреля – «Дар» 6+

15 апреля – «Чужая жизнь» 16+

22 апреля – «Страна медведей» 6+

29 апреля – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+

11 мая – «Дар» 6+

13 мая – «Навстречу мечте»12+

20 мая – «Чужая жизнь» 16+

Сизябский СДК:

11 апреля – «Юман» 12+

15 апреля – «Дикие и свободные» 6+

6 мая – «В зеркале верколы» 12+

23 мая – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+

Брыкаланский СДК:

18 апреля – «Дар» 6+

25 апреля – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+

2 мая – «Страна медведей» 6+

Томский СДК:

18 апреля – «Валька» 16+

23 апреля – «Дар» 6+

2 мая – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+

Бакуринский СДК:

6 апреля – «Дядя Саша или полет над Россией» 16+

9 апреля – «Последние Робинзоны Охотского моря» 16+

16 апреля – «Дар» 6+

Ижемский ЦДК:

21 апреля – «Лофотенские истории» 6+

28 апреля – «Дар» 6+

18 мая – «Страна медведей» 6+

Красноборский СДК:

14 апреля - «Страна Медведей» 6+

16 апреля – «Чужая жизнь» 16+

23 апреля – «Вознесенье: поиски утраченного» 12+

26 мая – «Страна Медведей» 6+

Прилузский район:

ПМЦКД «Дом кино и досуга», с. Объячево

14 апреля – «Дар», «Экстрим» 16+

Усть-Вымский район:

К-тр «Современник», пгт Жешарт

6 апреля – «Дар» 6+

20 апреля – «Навстречу мечте» 12+

Усть-Цилемский район:

Карпушевский СКЦ:

4 апреля – «Дар» 6+

11 апреля – программа короткометражных фильмов («Клоун», «Юман», «Лофотенские истории») 16+

21 апреля – «Страна медведей» 6+

25 апреля – «Дикие и свободные» 6+

Вход свободный, по предварительной записи. Время сеансов необходимо уточнять на информационных ресурсах перечисленных площадок проведения.

Организатор фестиваля - Поморский культурный фонд «Берегиня».  

01 апрель 17:01 | : Культура

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