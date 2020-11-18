Лучшие фильмы фестиваля «ARCTIC OPEN» - теперь в Коми

В апреле Республика Коми впервые присоединится к киномарафону лучших художественных и документальных фильмов международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open». Увидеть и обсудить представленную программу можно будет с 4 апреля по 26 мая. Куратор показов в регионе – АУ РК «Комикино».
«В рамках международного фестиваля Комикино представит на 13 кинозрелищных площадках региона лучшие художественные и документальные фильмы. Присоединиться к киномарафону смогут жители Сыктывкара, Воркуты, Ижемского, Прилузского, Усть-Вымского и Усть-Цилемского районов», – прокомментировал министр культуры Коми – председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.
«Эхо» кинофестиваля с 2017 года традиционно проходит в различных районах Архангельской области. Его целью является не только масштабный просмотр лучших фестивальных лент, но и объединение людей, сплочение зрителей, организация настоящих дискуссий. В этом году программа киномарафона не совсем обычная, партнёрами показов выступили киностудия «Ленфильм», Гильдия неигрового кино и телевидения России, мурманский международный кинофестиваль «Северный характер».
Расписание:
Город Сыктывкар:
АУ РК «Комикино», кинозал «Иллюзион», м. Дырнос 94, справки по телефону 31-09-59:
24 апреля в 18:00 – программа короткометражных фильмов («Запаска», «Экстрим», «Иван пакетный», «Юман», «Клоун») 16+
Город Воркута:
пгт Воргашор, кинозал «СЕВЕР», ул. Катаева 29
8 апреля – «Последние робинзоны охотского моря» 16+
МБУК «ЦБС» Центральная детско-юношеская библиотека г. Воркуты
16 апреля – программа короткометражных фильмов («Лофотенские истории», «Запаска», «Иван пакетный», «Клоун») 16+
Ижемский район:
МБУК «Ижемская МКС», с. Ижма, ул. Советская, д 49
15 апреля - «Навстречу мечте» 12+
Щельяюрский СДК:
6 апреля – «Показания свидетеля» 16+
8 апреля – «Дар» 6+
15 апреля – «Чужая жизнь» 16+
22 апреля – «Страна медведей» 6+
29 апреля – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+
11 мая – «Дар» 6+
13 мая – «Навстречу мечте»12+
20 мая – «Чужая жизнь» 16+
Сизябский СДК:
11 апреля – «Юман» 12+
15 апреля – «Дикие и свободные» 6+
6 мая – «В зеркале верколы» 12+
23 мая – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+
Брыкаланский СДК:
18 апреля – «Дар» 6+
25 апреля – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+
2 мая – «Страна медведей» 6+
Томский СДК:
18 апреля – «Валька» 16+
23 апреля – «Дар» 6+
2 мая – «Лешукония. Ускользающая красота» 6+
Бакуринский СДК:
6 апреля – «Дядя Саша или полет над Россией» 16+
9 апреля – «Последние Робинзоны Охотского моря» 16+
16 апреля – «Дар» 6+
Ижемский ЦДК:
21 апреля – «Лофотенские истории» 6+
28 апреля – «Дар» 6+
18 мая – «Страна медведей» 6+
Красноборский СДК:
14 апреля - «Страна Медведей» 6+
16 апреля – «Чужая жизнь» 16+
23 апреля – «Вознесенье: поиски утраченного» 12+
26 мая – «Страна Медведей» 6+
Прилузский район:
ПМЦКД «Дом кино и досуга», с. Объячево
14 апреля – «Дар», «Экстрим» 16+
Усть-Вымский район:
К-тр «Современник», пгт Жешарт
6 апреля – «Дар» 6+
20 апреля – «Навстречу мечте» 12+
Усть-Цилемский район:
Карпушевский СКЦ:
4 апреля – «Дар» 6+
11 апреля – программа короткометражных фильмов («Клоун», «Юман», «Лофотенские истории») 16+
21 апреля – «Страна медведей» 6+
25 апреля – «Дикие и свободные» 6+
Вход свободный, по предварительной записи. Время сеансов необходимо уточнять на информационных ресурсах перечисленных площадок проведения.
Организатор фестиваля - Поморский культурный фонд «Берегиня».