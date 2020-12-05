В Архангельске пройдет II областной съезд директоров учреждений культуры

17-19 марта в столице Поморья на второй съезд соберутся руководители управлений культуры, директора и специалисты учреждений культурно-досугового типа Архангельской области. Организаторы и учредители мероприятия - региональное министерство культуры, областной Дом народного творчества.
Основная идея съезда – сверить позиции по реализации национального проекта «Культура» на территории Архангельской области, поделиться и распространить лучший опыт, инновации, внедрить новые практики в работу учреждений культуры. Работа съезда пройдет на трёх площадях. Это Культурный центр «Соломбала –Арт», областной Дом народного творчества и Архангельский городской культурный центр.
17 марта пленарное заседание откроют заместитель председателя Правительства Архангельской области Иван Александрович Дементьев, Ольга Константиновна Виткова, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке и председатель Архангельской областной организации Российского профсоюза работников культуры Андрей Александрович Зубрий. Участникам будет представлен фильм о достижениях в сфере культурно-досуговой деятельности в 2019-2020 гг.
О Всероссийской акции «Народная культура для школьников»: проблемы и перспективы» расскажет заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Людмила Владиславовна Дукачева.
Затем с докладами выступят гости из других регионов.
Опытом взаимодействия бюджетного учреждений культуры и социально ориентированной некоммерческой организации поделится Елена Викторовна Ермолина, заместитель директора Дома дружбы Ленинградской области. Директор Центра традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки» г. Подольск Московской области Елена Владимировна Бессонов посвятит выступление теме модельных стандартов деятельности Домов традиционной народной культуры.
Во второй части дня пройдет панельная дискуссия «Культурно-досуговое учреждение: состояние, перспективы развития, ресурсы обновления». Своими наработками и планами поделятся директора и специалисты домов и центров культуры из Вологодской, Московской, Архангельской областей, городов Ставрополь и Архангельск.
Обмен опытом продолжится на следующий день. Результаты успешных практик и проектов представят городские культурные центры из Архангельска, Новодвинска, Няндомы, поселка Североонежск Плесецкого района, молодежного центра «Луч», каргопольского Центра народных ремесел «Берегиня».
В рамках культурной программы съезда перед участниками выступит Московский Казачий Хор. Коллектив – лауреат международных конкурсов, победитель музыкальной премии «SMG Awards» в номинации «Народный хит», победитель музыкального фестиваля «Московская весна Акапелла», постоянный участник фестиваля Спасская башня, участник проекта «Голос» на Первом канале. Руководитель - Вениамин Новоточинов.
Каргопольский народный театр покажет спектакль «Самоубийца» по пьесе Н. Эрдмана. Режиссер – Ирина Ромшина. Театр - победитель Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура», участник подпроекта «Творческие люди» в номинации «Культура – это мы» в 2020 году.
Итоги съезда подведет исполняющий обязанности министра культуры Архангельской области Наталья Валентиновна Бакшеева.
В съезде примут участие более 150 человек – делегаций из 24 районов и городов Поморья. Всего будет представлено более 20 докладов и выступлений.