Голосуем фонариками: в Архангельске пройдет Фестиваль уличного кино

На этих выходных в Петровском парке пройдет «Фестиваль уличного кино» — крупнейший киносмотр под открытым небом. За понравившееся фильмы зритель проголосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Архангельске.
В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковам в главных ролях, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».
«Фестиваль уличного кино» появился в 2014 году на Дальнем Востоке России. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль–путешествие, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. Ежегодный смотр проходит в летнее время на улицах, стадионах и центральных площадях. Обширная параллельная программа с культурными и образовательными мероприятиями, ярмарками, стрит-арт акциями, встречами с известными деятелями кино и телевидения превращает бесплатные кинопоказы в настоящий городской праздник. Генеральным партнером фестиваля этого года является онлайн-кинотеатр МТС ТВ.
Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов. В течение всего фестиваля проходит зрительское голосование в каждом городе. Голоса суммируется по всей стране и на торжественной церемонии закрытия объявляется народный победитель, который получает главный приз – грант в 1 500 000 рублей на упаковку полнометражного дебюта.
«Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителя. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии», — Александр Щеряков, основатель
«Фестиваля уличного кино»