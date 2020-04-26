От беседки к кремлю. В Вельской исправительной колонии сидят мастера деревянного зодчества

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) создают строения историко-этнографического комплекса к юбилею Тульского кремля.
Русская рубка давно освоена на производстве учреждения и изделия пользуются спросом среди ценителей деревянного зодчества далеко за пределами региона. Восемь зданий, ворота и частокол осадных дворов для Тульского кремля - такой заказ выполняют отбывающие наказание в Центре трудовой адаптации осужденных ИК-14 для воссоздания исторического облика города. На этих работах заняты более 20 человек. Плотники воссоздают здания по старинным технологиям согласно технического задания. Кроме сруба осужденные изготавливают все окна и двери, кровля монтируется безгвоздевым способом. На строительство будет израсходовано почти 500 кубических метров северной сосны.
В данный момент отгружено уже четыре строения. В Туле ведется монтаж зданий, где их покрывают специальной краской для придания эффекта старины. Осадные дворы - это избы, хозяйственные постройки и мастерские, в которых во время осады укрывались жители города 16 века.
Напомним, ранее заключенные той же исправительной колонии воссоздали «Беседку Грина», установленную в Архангельске.
Да не оскудеет Русь тюремная талантами!