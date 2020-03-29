Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Беседка Грина" в Архангельске воссоздана руками заключенных Вельской исправительной колонии

В Петровском сквере города Архангельска начался монтаж реплики Голицынской беседки. Ее построили по заказу муниципальных властей в исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск).

Исторический объект Поморья отбывающие наказание воссоздали по макетам за четыре месяца. Над конструкцией работали две бригады Центра трудовой адаптации осужденных ИК-14.  Особое внимание было уделено  изготовлению каркаса со шпилем и декоративных элементов. Высота беседки - свыше девяти метров, на ее создание ушло 60 кубических метров северной сосны.  Восстановление реплики беседки обошлось бюджету города почти в два миллиона рублей.

В Голицынской беседке на берегу реки Северной Двины любил отдыхать писатель Александр Грин во время вынужденого пребывания на Кегострове в 1910–1912 годах. Архангелогородцы верят, что именно вид из нее вдохновил его на создание повести "Алые паруса".

15 май 13:09 | : Будни

Главные новости


АРО ЛДПР: Фиаско в кубе!
«Сороковины» Игоря Орлова. Пособие для начинающих губернаторов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (124)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20