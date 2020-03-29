"Беседка Грина" в Архангельске воссоздана руками заключенных Вельской исправительной колонии

В Петровском сквере города Архангельска начался монтаж реплики Голицынской беседки. Ее построили по заказу муниципальных властей в исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск).
Исторический объект Поморья отбывающие наказание воссоздали по макетам за четыре месяца. Над конструкцией работали две бригады Центра трудовой адаптации осужденных ИК-14. Особое внимание было уделено изготовлению каркаса со шпилем и декоративных элементов. Высота беседки - свыше девяти метров, на ее создание ушло 60 кубических метров северной сосны. Восстановление реплики беседки обошлось бюджету города почти в два миллиона рублей.
В Голицынской беседке на берегу реки Северной Двины любил отдыхать писатель Александр Грин во время вынужденого пребывания на Кегострове в 1910–1912 годах. Архангелогородцы верят, что именно вид из нее вдохновил его на создание повести "Алые паруса".