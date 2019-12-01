Северодвинцев продолжают баловать хорошим кино

В новом году во Дворце молодёжи «Строитель» (проспект Ленина, 47) продолжатся бесплатные кинопоказы в рамках муниципального проекта «Хорошее кино для мудрых людей». В январе ветеранов ждёт показ разноплановых кинолент.
Об этом рассказала начальник управления культуры и туризма администрации Северодвинска Елена Михайленко.
- Пригласительные билеты на кинопоказы можно получить в городском совете ветеранов (улица Ломоносова, 41-А). Также на сеанс можно пройти, предъявив пенсионное удостоверение в кассе кинокомплекса «Стройка», - отметила она.
13 января состоится показ фильма «Слёзы капали», снятого в 1982 году. Сюжет фильма похож на знакомую сказку: любящий муж и отец, отзывчивый сосед и сослуживец в один прекрасный день превратился в недовольного всем чинушу и формалиста. А всё потому, что в глаз попал осколок волшебного зеркала. Режиссёр фильма Георгий Данелия, в главных ролях: Евгений Леонов, Николай Литвинов, Ия Савинова, Нина Гребешкова.
20 января покажут советскую комедию «Целуются зори» (1978 год). Это экранизация одноимённой повести русского писателя, представителя деревенской прозы Василия Белова. Режиссёр фильма Сергей Никоненко. В главных ролях снимались: Борис Сабуров, Иван Рыжов, Андрей Смоляков.
27 января ветераны увидят фильм прошлого года «Спасти Ленинград». Военная драма режиссёра Алексея Козлова посвящена началу Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. В главных ролях снимались молодые актёры Мария Мельникова и Андрей Удалов.
Бесплатные сеансы для пенсионеров проходят в 10:00 в красном кинозале Дворца молодёжи «Строитель». Дополнительная информация по телефону 8 (8184) 56-69-03.
Приглашаем на просмотр хорошего кино.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)