Ностальгия по «Гаражу». Воспоминания мосфильмовского монтажёра, часть 3*

*Первые публикации: http://rusnord.ru/culture/44956-gody-na-mosfilme-vospominanija-kinomontazhera-tatjany-belousovoj-chast-1.html , http://rusnord.ru/culture/45202-gruziny-v-kino-gody-na-mosfilme-chast-2.html
Недавно посмотрела с большим удовольствием картину Рязанова «Гараж» и вспомнила работу на этом фильме.
Я дежурила на озвучании, а потом подкладывала звук к изображению, и помогала монтажеру Лере Беловой. Какой текст Брагинского - песня!!! " У верблюда два горба, потому что жизнь- борьба." "Я за машину Родину продал!". «Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе". «Журавль в небе птица темная, она газет не читает, поэтому не знает - наша она или про коммунистическая???». Я долго могу продолжать вспоминать этот прекрасный текст, запомнившийся мне навсегда.
Но самое главное - это СОЗВЕЗДИЕ прекрасных актеров, с которыми мне посчастливилось работать. Да должна заметить, что была выстроена декорация, в которой можно запутаться, с выходом и входом в нее. Когда появились актеры (в то время были в моде
кожаные пальто), почти все мужчины были в кожаных пальто, а снявши пальто, все оказались в кожаных пиджаках. Как из одного номенклатурного детдома. Все ржали, ну и, конечно, сняли пиджаки. Много постороннего шума, мне пришлось бы вырезать щелчки на звуке, все подумали обо мне.
Ну я даже не представляла, насколько Ия Саввина, простите, матершинница. Она травила такие анекдоты, но в ее исполнении это было совершенно замечательно. Вообще она была как Бандерша, ее все слушались, замечания, которые она давала практически всем, были по делу. Все понимали, что собрались звезды экрана, поэтому выпендривались перед друг другом, постоянно импровизировали. Я, конечно, ржала не то слово как. Это действительно СОЗВЕЗДИЕ!!! Теперешние «звездули» ничто по сравнению с ними. Как-то стояла в очереди с одной целлулоидовой в студийную касса. Я за месяц работы несколько бумажек получала, а она за съемки в новогодней программе вооот такую пачку. Теперь она директор рынка, а я сотрудник отдела насекомых… если по сюжету «Гаража».
Невинный как-то пришел с синяком под глазом. Я спросила: «Что С Вами??». «Асфальтовая болезнь!!!». Это было убедительно. Снимали сцену (стенка на стенку) со слов: "Я тебе все ребра пересчитаю, если конечно, отыщу!!". Когда Эльдар Рязанов посмотрел материал при отборе дублей, то очень расстроился, так как панорама по крупным планам героев показала, что они, с позволения сказать, пьяны. Пришлось переснимать, но на общем, плане кое-что видно. Рязанов все не мог понять, где они напились, он забыл, что в этой декорации можно было запутаться, а уж укрыться и подавно. Оказывается, дело было 23 февраля, и Бурков принес с собой горячительное, они с Мягковым и ......... не буду говорить… приняли на грудь.
Что касается Эльдара Александровича. Нам пришлось всем вместе срочно готовить картину к показу на худсовете. Работали в субботу. Лера Белова работала в основной монтажной комнате, а мы с Эльдаром Александровичем в другой. Должна сказать, что Рязанов был вместе со своей супругой, редактором Ниной Скуйбиной. Нина была очень милая, тактичная и умнейшая женщина, он очень прислушивался к ее советам. Эльдар Александрович был полноватым, часто ложился в институт питания для похудения, там он действительно худел, но ненадолго. Настало время обеда, и Нина угостила нас, все было очень вкусно. Потом опять работать и так, пока не сложили для просмотра материал. Позже сократили многое, что мы смонтировали, это была пауза под музыку Петрова. Правильно сделали, пауза была большая.
"А Вы что, предпочитаете спать стоя, как боевая лошадь?? - говорит Гафт Саввиной. - " Как Вы с мужем- то живете, не жизнь, а именины сердца. Верная вы моя!!!". Директору рынка Вознесенской - Cаввина: "Что? Ну что она может украсть на рынке? Белый халат, прилавок? Она работает как каторжная». «Да, вид-то у нее тюремный», - жена Гуськова - Немоляева. Невинный: "Я, между прочим, занимаюсь выведением особого вида обезьян, морозоустойчивых. В Индии обезьяны собирают кокосы, а мои макаки в Сибирской тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики, наклеивать ярлыки». Костолевский: "Ну, наклеивать ярлыки - это мы обезьянам не отдадим!".
Отступление – Помню, ездили мы часто на овощную базу в Толстопальцево. Приезжали рано, работали на переборке капусты. Ох! Запах и общий антураж, но все надеялись на обед, скидывались по рублю, гонец приносил выпивку. Накрывались столы, вытаскивали еду, привезенную с собой, бутерброды, вообще, у кого чего есть. Старались выйти на воздух, в этом затхлом помещении долго находиться было невозможно. Рассказывали истории, анекдоты, обед пролетал как одно мгновенье. Приходили три чахлых кота, которых мы подкармливали, вероятно, постоянно столовались у приезжих групп. Отзывались коты на призыв "Ребята!!!!".
После обеда уже работать было невозможно, под предлогом, что нечем дышать, уезжали обратно. Как вспомнишь так вздрогнешь!!! Поэтому часто вспоминаю текст из фильма «Гараж» про морозоустойчивых макак на овощной базе в то время это был бы настоящий технологический прорыв...
Я получила огромное удовольствие, работая с такими прекрасными актерами. Но разве они думали о деньгах, это было главное для них??? Теперь все по-другому - сколько я буду с этого иметь? Простите, но это бездари, которые ни за что не отвечают.
Но не будем о грустном. Фильм есть, и он живет. А самое главное, он всегда будет актуальным, потому что человеческие пороки вечны. "Мы все здесь боремся за место под солнцем в виде гаража!"… так до сих пор и боремся.
Татьяна Белоусова