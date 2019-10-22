"Кадило в панике": православные играют в "Что, где, когда?"

Игра на знание Священного Писания, Литургики и церковного убранства прошла в воскресной школе храма блаженной Ксении Петербургской в архангельской Маймаксе.
Состязание по типу популярной телевикторины «Что? Где? Когда?» объединило учеников младшей группы в команду знатоков. Ведущим выступил настоятель священник Александр Дятлов (не путать с известным архангельским политиком и бизнесменом).
«Ребятам очень понравился волчок, крутившийся в такт музыке. Вопросы, спрятанные в конвертах, были разнообразными: как звали первых людей, за что они были изгнаны из рая, кто принес благую весть Захарии, как называется служба, на которой совершается таинство Причастия», — рассказала одна из организаторов игры Елена Братаева.
По ее словам, оживленная дискуссия порадовала и родителей, пришедших поболеть за своих чад, и всех, кто присутствовал на игре. Особенно зрителей повеселил ответ знатоков на вопрос, что такое паникадило. Ребята предположили, что это «кадило в панике».
«Проверить полученные на занятиях знания — это сдать экзамен. Очень хорошо, что такая возможность есть у наших ребят», — заключила Елена Братаева.
Отметим, община маймаксанского храма постоянно проводит интеллектуальные состязания. Участниками игр становятся как дети, так и взрослые. Прихожане храма Ксении Петербургской приглашают посоревноваться в знании основ Православной веры и другие общины епархии.