Готовится к эфиру свежий выпуск программы «Сказки бабушки Галины»

- повети последнего срока, или как трудно быть покойником в Архангельске;
- почему чистку улиц областной столицы отдали на откуп логопедам;
- выборы губернатора становятся приманкой для бездельников и проходимцев;
- друг народа по кличке Джек и его общественный договор с суками;
- северодвинский «рояль вне конкурса» сыграет вам «Мурку»…
…об этом и о многом другом вы узнаете из очередного выпуска нервно-патриотической передачи «Сказки бабушки Галины», подготовленной одиозными журналюгами из Ассоциации «Вольное дело».
На экране все те же: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалёв (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).
Программа выйдет в эфир сегодня вечером… не проспите.