Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Готовится к эфиру свежий выпуск программы «Сказки бабушки Галины»

- повети последнего срока, или как трудно быть покойником в Архангельске;

- почему чистку улиц областной столицы отдали на откуп логопедам;

- выборы губернатора становятся приманкой для бездельников и проходимцев;

- друг народа по кличке Джек и его общественный договор с суками;

- северодвинский «рояль вне конкурса» сыграет вам «Мурку»…

…об этом и о многом другом вы узнаете из очередного выпуска нервно-патриотической передачи «Сказки бабушки Галины», подготовленной одиозными журналюгами из Ассоциации «Вольное дело».

На экране все те же: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалёв (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).

Программа выйдет в эфир сегодня вечером… не проспите.

15 ноябрь 16:12 | : Культура

Главные новости


Берлинская стена плача. 30 лет со дня объединения Германии
Оба-на! Игорь Угольников привезет на третий Arctic Open много интересного
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (132)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20