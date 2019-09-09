Монастырский музей как "инфраструктура" памяти

В 2020 году Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь отметит свой 500-летний юбилей. Одной из визитных карточек юбилея станет музей. О готовящихся к открытию выставках и собрании древностей рассказал пресс-секретарь монастыря Денис Данилов.
- На официальной страничке монастыря в Facebook появилась статья о том, что на территории обители в скором времени будет открыт музей… «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на Урале и Русском Севере», «Потаенные Соловки», виртуальный музей Новомучеников и исповедников Земли Архангельской». На приходах епархии действовали и действуют немало музейно-образовательных проектов. Это как правило небольшие экспозиции, плоскостные выставки, онлайн – галереи. Сийский монастырь сделал заявку на музей. Планка поднята высоко, удастся ли ее удержать…?
Удалось, очень давно и не нам. Сам по себе Антониево-Сийский монастырь, его древние стены в некотором смысле, есть неповторимая архитектурно-ландшафтная экспозиция - ансамбль древних памятников, органично сосуществующий с окружающими природными объектами: Михайловское озеро, исток реки Сия, необъятная лесная даль. Каждый сезон, каждый день монастырь разный. Так что большую часть работы выполнили наши предшественники и созданная Богом северная природа.
На сегодняшний день сложились все основные направления классической музейной деятельности. Работает церковно-археологический кабинет и архив. Их возглавляет «память монастыря» - Александр Юрьевич Карушев. На хранении более 2000 экспонатов. Это уникальное собрание старопечатных книг кирилловского и гражданского шрифта XVII – начала XX века, коллекция памятников древнерусской живописи и современных икон, картины, фотографии, произведения церковного декоративно-прикладного искусства. Кроме того - небольшая этнографическая коллекция: орудия труда, утварь, инструмент…
Сложился опыт сотрудничества с музеями и библиотеками Архангельска и Архангельской области, в частности с Архангельским областным краеведческим музеем, музейным объединением «Художественная культура Русского Севера», Архангельской областной научной библиотекой им. Н.А. Добролюбова. Сотрудники этих учреждений культуры помогают в реставрации, изучении и атрибуции экспонатов. Самостоятельно и в рамках сотрудничества с туристическими фирмами и паломническими службами проводятся экскурсии. Много лет издается газета «Духовный Сеятель» и альманах «Сийский хронограф». Духовное и материальное наследие Сийского монастыря находит отражение на страницах этих изданий.
Таким образом ведется как учетно-фондовая, так и культурно-образовательная деятельность. Открытие экспозиций на территории обители, а со временем и мобильных выставочных проектов завершит создание полноценного музея.
- Первая выставка «Русские цари и Антониево-Сийский монастырь» очевидно претендует на раскрытие политической истории обители в державном контексте. Выбор темы связан с популярностью идеи русской монархии среди православных верующих, или с чем-то иным...?
«Русские цари и Антониево-Сийский монастырь» - это рабочее название. Дело, конечно, в не в политическом контексте. Работа над экспозицией – это всегда создание «инфраструктуры» памяти. Поэтому концепция выставки должна соответствовать исторической правде. А она такова, что боярская, монастырская и крестьянская колонизации Русского Севера шли рука об руку. Одним из организующих начал колонизации, на всех этапах ее истории, выступала государственная власть. Носителями государственной власти в период зарождения и развития монастыря были представители Рюриковичей и Романовых. По моему глубокому убеждению, для русских государей, монархия была не только лишь образом правления. Царство понималось как духовный, общественный и государственный порядок. Об этом, в частности, свидетельствует история Антониево-Сийского монастыря.
Грамоту на построение обители, то есть говоря простым языком, - право на создание монастыря преподобный Антоний Сийский получил от Великого князя Василия Иоанновича, а его внук – сын Ивана Грозного, царевич Иоанн написал редакцию Жития святого Антония и составил службу. То есть мы видим, что уже на самом раннем этапе не только сам факт появления монастыря, но и создание агиографии и гимнографии его основателя, тесно связаны с историей первой династии…К сожалению, подлинных предметов этого периода, в собрании монастыря не много.
Одним из тематических комплексов этой выставки станет интерьер монашеской кельи XVII века. Здесь мы хотим отразить одну из значимых страниц в истории обители – пребывание в ссылке боярина Федора Никитича Романова, отца царя Михаила Федоровича. В Сийском монастыре он был пострижен и наречен Филаретом. В последствии, будущий Патриарх Филарет тепло вспоминал об обители, отправлял дорогие подарки. Один из них хранится в Архангельском областном краеведческом музее. Это икона Богоматери «Владимирская»
- Далеко не все храмы и палаты монастыря отреставрированы и пригодны для размещения выставок. Иконы, и особенно старинные книги требует особых условий…Где будут находиться сами выставки, и как обстоит дело с сохранностью предметов?
Первая выставка – в храме – колокольни Трех Святителей Московских. Вторая, посвященная истории обители и хозяйственно-бытовому укладу монашеской жизни, - в келарской палате Благовещенского храма. Общая площадь помещений не многим менее 200 кв. метров…
Вопрос сохранности предметов самый ключевой. И не только памятников иконописи и книг, но и предметов из металла и ткани. Монастырь находится в лесу, рядом озеро. Зимой климат у нас суровый…На практике, значительные перепады температуры и влажности могут выдержать только экспонаты из дерева и современные реплики.
В ближайшее время в галерее храма Трех Святителей будет установлена системами климат-контроля и терморегуляции. Возможно придется решать и проблему освещённости помещений. Всем этим и многим другим занят один из вдохновителей музея – отец Феофил (Волик).
- Вам не кажется, что для многих образ монастыря, как места для уединения и молитвы не вполне совместим с представлением о музее, с его открытостью для гостей…?
Совсем не кажется. Для Сийского монастыря, музей – это продолжение давних просветительских и миссионерских традиций. Очень важно чтобы гости, приезжая туристами, возвращались домой паломниками. Частью миссионерского служения является гостеприимство, внимание к потребностям гостей. Не только к желанию участвовать в богослужении, но и потребности в живом общении и познании истории своей страны, родного края.
(на фото: Евангелие учительное)
Беседовал Андрей Алексеев