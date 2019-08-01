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За пьянку в кадре? В России хотят отменить День радио

Правительство России решило сократить количество профессиональных праздников.

Еще в советское время над ними посмеивались - «день геолога, день гинеколога, день рыбака и день чудака».

Сейчас под регуляторную гильотину (слово-то какое!) могут попасть День железнодорожника, День воздушного флота и День радио.

РЖД уже возмущены этим произволом чиновников – «наш праздник один из старейших в стране, его отмечание включено в коллективный договор… комы мы не угодили?!», - бурчат в головном офисе естественного монополиста.

Росавиация хранит скорбное молчание. Как и Минсвязь.

Что касается последней. Наблюдатели высказали предположение, что День радио в сознании большинства россиян давно ассоциируется с одноименной кинокомедией, где по ходу сюжета много пьют на рабочем месте и дурят потребителя. А это сегодня не в тренде...

Из официального: Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". (ТАСС)

 

20 сентябрь 07:51 | : Культура / Скандалы

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