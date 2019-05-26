Экспедиция в Поважье поможет создать пятый сектор на территории «Малых Корел»

Сотрудники научно-экспозиционного отдела, архитекторы и специалисты по сохранению культурного наследия музея «Малые Корелы» с 15-20 июля приняли участие в экспедиции по южным районам Архангельской области, - сообщает пресс-служба музея.
Участники экспедиции посетили 21 деревню Шенкурского, Коношского и Вельского районов с целью выявления характерных для Поважья объектов, которые в перспективе, согласно генплану музея, могли бы стать частью пятого, Важского, сектора архитектурно-ландшафтной экспозиции.
«Прошло более 40 лет с момента составления генплана, и большинство хозпостроек - бань, амбаров, хлевов попросту утрачено: что-то обветшало, что-то хозяева разобрали за ненадобностью. А вот дома, пусть и в перестроенном виде, отделанные современными материалами, но сохранились лучше», - рассказала специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия музея Ольга Рубцова.
Сотрудники музея исследовали особенности планировки зданий, делали обмеры архитектурных элементов и деталей сельских построек, исследовали интерьеры домов советского периода, хозяйственных дворов и курных бань. Особое внимание было уделено фотофиксация домовых росписей – уникальному и неповторимому явлению в художественной жизни Поважья. Результаты полевых исследований лягут в основу создания новых выставок и экспозиций в музее.
«В окрестностях деревни Усть-Паденьга Шенкурского района обследована частично сохранившаяся смолокурня. Вместе с сезонным жилищем и участками для выгрузки древесного угля она представляла собой небольшой промысловый комплекс. В официальных документах конца XIX – начала ХХ века бассейн реки Паденьга включен в так называемую Важскую смолокуренную область. Для Шенкурского уезда смолокурение имело такое же значение как рыбные промыслы для Поморья. По словам местных жителей, производство смолы и скипидара было развито в районе вплоть до 50-х гг. прошлого века. Промыслом занимались в свободное от сельскохозяйственных работ время», - отметил участник экспедиции научный сотрудник музея Денис Данилов.
Одним из заданий экспедиции был сбор предметов музейного значения для последующего включения их в основной фонд музея.
«Собрано свыше ста предметов, характеризующих хозяйственно-бытовой уклад крестьянского населения. Это домашняя утварь, изделия кузнечного и бондарного ремесла, плотницкий и столярный инструмент, фрагменты ткацких станков, орудия сельскохозяйственного труда. Среди наиболее редких и по-своему уникальных находок: ювелирные украшения из дерева, игрушка 20-х – 30-х гг., выполненная в технике папье-маше, плетеный стул начала XX века с элементами стиля модерн, детская «четырехручная» коса и набор игральных костей», - рассказал собеседник агентства.
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