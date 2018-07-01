Допетая песня. Ушел из жизни Иосиф Кобзон

На 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника супруги певца.

Летом источники СМИ сообщали, что артист находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии. В конце июля стало известно, что артиста госпитализировали и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Тогда пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили.

Иосиф Давыдович был всегда неоднозначной фигурой. О нем, как о человеке, политике, актере, бизнесмене и еврее читайте в материале главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока:

В последнее время Кобзон опять в центре внимания. Кто-то хает его, на чём свет стоит, поминая принятые им законы «за которые не стыдно». Кто-то, наоборот, защищает с пеной у рта, попутно восхищаясь – «гляди-ка, еврей и одновременно русский патриот». Как в нём одном всё это умещается? Просто неординарная личность, как и положено таланту. Попробуем разложить на чаши весов хорошее и плохое в Кобзоне. Не как судьи (нам не дано это право), а как покупатели его песенного творчества, а заодно и законотворчества, за которое мы тоже платим своими налогами.

Сразу предупреждаю, в вопросе Кобзона я предвзят, так как мы знакомы. То есть, нас знакомили раза три или четыре, и каждый раз как первый. Я его сразу запомнил. Он меня – нет, скажи ему «Черток», только пожмёт плечами. Хотя в моём еженедельнике его старый (ещё не мобильный) телефон, и один раз мы с ним даже чокнулись на фуршете. Помните, было время бесконечных фуршетов по поводу и без, удивительно, когда только работать успевали. Кобзон успевал, и я это легко докажу.

Но начнём издалека и с положительного. Иосиф Давыдович Кобзон типичный self made man советского периода отечественной истории. Только представьте, каково приходилось на днепропетровской улице пареньку с такой фамилией, да ещё увлекающемуся пением. С его творческими задатками в бокс пойдёшь, разве что, от безысходности. Но это уже вызывает безусловное уважение.

И в консерваторию тогда с улицы брали со скрипом. Особенно в одесскую, Жемчужина у моря всегда славилась блатными повадками (в смысле, везде нужен был блат). Потом Москва… тоже очень непростой в этом плане город. Да, репертуар чисто патриотический… но хрипеть под гитару с такой голосиной, по меньшей мере, глупо.

Говорят, в него были влюблены многие номенклатурные дамы, но сведений даже на уровне сплетен о романах с фурцевыми нет даже в интернете. Зато женился на своих – певица-актриса-Нинель. Что у них там было с Гурченко, они потом друг друга видеть не могли, никто толком не знает. Но у Людмилы Марковны был такой характер… какому кобзону понравится, когда его утюгом по темечку лупят (она как-то сама на съёмках рассказывала, да ещё и в хвастливой форме).

Я плохо знаком с законами и закулисьем советской эстрады, всё-таки, из другого «храма». Но в начале 80-х слышал из уст очень известной певицы – «Кобзон может любого убрать со сцены» (чуть позднее такой же властью над рок-тусовкой обладал Стас Намин… но ему тень дедушки Микояна в этом помогала). Многим жизнь Иосиф Давыдович испортил? Публично на него жаловался лишь Мулерман, мол, не захотел «кремлёвский соловушка» иметь его лице… вернее, голосе ещё одну еврейскую конкуренцию, чтобы сравнивали. Притом, что времена для этой нации были тухлые, становясь всё тухлей и тухлей с увеличением эмиграционного потока. Тут нужно знать подробности, что там в действительности было. И ходил ли лично еврей Кобзон к звериному антисемиту Лапину (председателю Гостелерадио) просить убрать из эфира своего соплеменника.

Но где то мерило – полный подлец или пока только полу-? Кобзон, имевший доступ ко всем старческим телам в ЦК, не заступился ни за Мулермана, ни за Горовца, ни за Ободзинского, ни за Кристалинскую… и ещё многих своих коллег по цеху еврейской национальности, имевших любовь народа, но не имевших доступа к венценосным телам. Вот это доподлинно известно. Лично мне достаточно.

Творчество Кобзона совершенно не мой формат, хотя День Победы без его «Дня Победы», вроде, уже и не День. Мастер, профессионал, что там говорить. Однажды убедился воочию. В начале 80-х работал на одном из самых неудачных спортивных фильмов «Такая жёсткая игра хоккей» (его даже в Сети нет, наверное, стыдно выкладывать). Лейтмотивом шла песня как раз в исполнении Кобзона. На записе музыки по причине немотивированного запоя у звукооператора сидел мой друг, тогда рядовой звукотехник, к которому я зашёл «обсудить» бутылочку портвейна. Маэстро появился ровно за две минуты до начала смены, пробежал глазами текст – «Хоккей, накал страстей…», скривился, как от зубной боли, прочистил горло и, после одной репетиции с оркестром, выдал чистовой вариант.

- Иосиф Давыдович, всё замечательно, - обратился к звезде мой друг, - только в начале второго куплета хотелось бы чуть повыше…

- Молодой человек, в кассу, в кассу, в кассу!

И исчез. В кассе, кстати, товарища Кобзона ожидали что-то около двух тысяч рублей. Меньше, чем за час работы! Вы помните, что это были за деньги в ценах 1983 года?

Но при этом он же, не моргнув глазом, предложил десять тысяч рублей (двое «Жигулей» или двухкомнатный кооператив улучшенной планировки) директору Ваганьковского кладбища за место по могилу Владимира Высоцкого. Народного артиста после даже куда-то вызывали, внушали… а он просто всех послал, сказал, что лишь помогает семье своего коллеги. А ещё Кобзон пел под обстрелом в Герате (Афганистан), это рассказывал мой второй тесть, служивший там военным прокурором. Причём «обстрел» - это не форма речи… а он даже не пригибался, его еле стащили со сцены. Понты? Конечно, но мужские, красивые.

Есть у Кобзона и милые слабости. Например, его легендарный паричок. Если вы видели фото лысого Кобзона, не верьте, это монтаж, он ни разу не подставился под объективы. А вот у меня был шанс…

Жарким летом 1996 года работал я телеоператором на популярной в то время программа «Времечко». Ехали мы как-то со съемки и под Москворецким мостом (тем самым, на котором Немцова убили) попали в небольшую пробку. Бросил я взгляд влево… а там в открытом окне «Линкольн-тауна» Иосиф Давыдович Кобзон лысину платком вытирает, видимо, кондей в его представительской тачиле сломался. Рванул я из кофра камеру… но пока включал, пока фокус наводил, пробка и рассосалась, БЕТАКАМ – это вам не фотик в мобильнике. Правда, не уверен, что такой эксклюзивный кадр попал бы в эфир, лично мне неизвестно ведь, какие у маэстро договорённости на этот счёт с «Останкино».

В перестройку Кобзон тоже не потерялся, наоборот, даже раcширился и углубился. Уже в самом начале строительства капитализма член КПСС с 1973 года Иосиф Кобзон был приглашён на пост вице-президента по гуманитарным вопросам Ассоциации «XXI век» (президент - Анзор Кикалишвили). Ассоциацию создали известные своим криминальным прошлым братья Отари и Анзор Квантришвили. Первым вице-президентом Ассоциации был Валерий Сучков, который, как утверждает всезнающий интернет, получал деньги по фальшивым авизо (фактически он первым открыл эту золотую жилу) и которого безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности, но так и не смогли. Как кончили братьев Квантришвили, наверное, многие хорошо помнят (лежат рядом с Высоцким на Ваганьково). Почему жив Кобзон? А он не играл в тех схемах ключевую роль, был ответственным лишь за связи с государственными и партийными структурами, «торговал лицом». Плюс, в среде поздних советских воров был жив принцип – «не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Беспредел в этой сфере начнётся чуть позже.

Как я уже писал, Кобзон был всегда, мягко говоря, небедным человеком. Но именно в работе с Квантришвили он понял, что его актёрские гонорары – мелочь пузатая в сравнении с открывшимися возможностями. Так появилась фирма «Московит», занимавшая когда-то целый этаж гостиницы «Интурист», что стояла в начале Тверской. Направления: «Московит-Ойл» - операции с нефтью и нефтепродуктами; «Московит-шугар» - сахаром; «Московит-металл» - продажами и производством ферросплавов; «Московит-шоу» (обанкротился за малой финансовой отдачей) –концерты, гастроли, круизы, презентации и т.д. Ещё «Московит» засветился в скандале с поставками МИГов в Малайзию, и принимал активное участие в инвестировании боливийской экономики в составе Российско-Боливийской финансово-промышленной группы (там вообще кошмарные слухи ходили).

Параллельно народный артист проходит в Госдуму, прекрасно понимая, что лучшей «крыши» от правоохранительных органов ему не найти. Но есть ещё и бандитские наезды, неизвестно, что страшнее. Вот откуда выплывают криминальные связи Кобзона, за которые его больше двадцати лет не пускают на территорию США. Параллельно и он сам в этой среде приобретает имидж авторитета – вор не вор, но козырный фраер, с которым незападло сидеть за одним столом, «рамсы разводить». Поклёп, говорите? Дело в том, что в конце 90-х мне самому довелось сотрудничать с серьёзной силовой группировкой бывших воинов-афганцев. Видел, как к ним приезжал Кобзон просить усиление на «стрелке», как он разговаривал, с кем обнимался. Ему наши и просто выделяли дополнительную охрану на коммерческие концерты. Авторитет – не авторитет, депутата – не депутат, но уже наступило то время, когда залётные отморозки могли запросто расстрелять квартет Битлз, а утром, протрезвев, объяснять, что перепутали ливерпульскую четвёрку с группой «На-На»…

Видите, у меня так и не получилось перейти от позитива к негативу, ибо тонка эта грань… смотря, с какой точки зрения судить.

Но вот мы дошли до сути последнего конфликта. Как известно, Иосиф Давыдович болен серьёзным онкологическим заболеванием, мужественно с ним борется (честь и хвала!), пора на очередное обследование в Европу, а его туда не пускают из-за санкций вообще и голосования по «Закону Димы Яковлева» в частности. Тому самому, по которому все наши детдомовские дети (как здоровые, так и больные) лишены шанса обрести любящую семью, стопроцентный уход и перспективы на нормальное будущее (не российское пост-детдомовское, после которого, как все мы знаем, путь в основном в работяги плюс затяжное судебное разбирательство с местным муниципалитетом по поводу жилплощади). Я прекрасно помню фильм, показанный по тому НТВ, которое ещё не впало в мракобесное западноборчество, где счастливая девочка из России, родившаяся без рук и ног, разъезжает по своему новому американскому дому на навороченной электроколяске. До сих пор эти кадры перед моими глазами стоят, у вас нет? Сколько шансов было бы у малышки на её исторической родине дожить, хотя бы, до совершеннолетия, стоит ли её счастливый смех мнения десяти депутатов кобзонов?

Дело даже не в голосовании, а в том, что Кобзон им гордится. Ведь он не житель российской глубинки, познающий мир через телевизор. Когда-то его самого пускали в Америку, он должен был узнать и понять, что у людей этой богатой страны, выбившихся в люди, возникает синдром «спасения мира». Только спасают они его не как Рома Шилов («Ментовские войны»), пачками отстреливая оборотней в погонах, но просто одного-двух несчастных делают счастливыми. Наверное, сами обращали внимание на то, что почти у каждой звёздной голливудской пары есть приёмные дети. Назовите мне хоть одну такую же, но с «Мосфильма»… ну, я не слышу? Да, есть пример Михаила Барщевского с супругой, но только представьте себе, как этот въедливый и практически всемогущий юрист подбирал себе воспитанников. А американцы берут тех, кого им предлагают, ещё и посложнее просят. И деньги с них за это дерут.

Ладно, я готов поверить, что Кобзон действительно убеждён в собственной правоте (хотя в его ненависти к Америке слишком много личной обиды). Но, если ты так презираешь западный образ жизни, что твоя дочь делает в Великобритании, которая «танцует под американскую дуду»? Поясняю - дочь Кобзона Наталья, будучи замужем за гражданином Австралии Юрий Раппопортом (в семь лет с родителями эмигрировал из Минска), вместе с детьми живёт в Лондоне. У детей «типично русские» имена (Идель, Мишель, Орнелла-Мария и Ален-Джозеф), и русский язык они любят, но не знают. До этого Наташа Кобзон каталась по всему западному миру, периодически проживая то в Штатах, то в Бельгии, то во Франции, благо деньги позволяют (один из бизнесов папы, фармакологический, записан на неё). Делает она это уверенно и спокойно, ибо знает – в этих странах на деле действует принцип «дети за слова и грехи отцов не ответчики».

Ой, забыл я ещё один положительный поступок депутата Кобзона. В середине нулевых в СМИ и обществе разгорелся скандал вокруг пресловутого «Письма 500» явного антисемитского содержания, по форме и по сути напоминавшего одновременно и «дело Бейлиса» и «дело врачей». Ещё эта мерзость была приурочена к очередной годовщине освобождения Освенцима, страшного символа трагедии Холокоста. В Госдуме письмо поддерживал и продвигал генерал Макашов, известный провокатор самого реакционного толка. Так вот, Кобзон вспомнил, что он рождён еврейскими родителями, дал негодяям публичную отповедь и демонстративно покинул помещение – «в одном зале с этими не присяду». Морду не набил, присутственное всё же место, но вёл себя, как мужчина.

Однако уже через пару лет тот же Кобзон, после задержания его и супруги для проверки в аэропорту имени Бен-Гуриона, устроил скандал – какое право имеют так поступать с депутатом и народным артистом. Не принимая во внимание свой имидж «певца мафии», за ним он шлейфом тянется по всему миру, а также то, что Израиль - место повышенной террористической опасности, где трясут каждого при малейшем подозрении и даже без оного.

И потом, уже в интервью журналистам, Кобзон крыл Израиль на чём свет стоит, обвиняя в низкопоклонничестве перед Америкой, при этом признаваясь в любви к своему (еврейскому) народу. Я никогда не поверю, что Иосиф Давыдович не знал или забыл, что ни один еврей (кроме отщепенцев типа левого публициста Исраэля Шамира), где бы он не жил и не родился, не отделяет себя от этой страны. Такова сложная история… популярная в остальном мире фраза «я люблю свою страну и её народ, но ненавижу государство» точно не про Израиль.

Теперь в Израиле народный депутат и народный артист лицо нерукопожатное по умолчанию. Ну, а мы с вами можем для себя решить, какого из двух кобзонов больше в самом Кобзоне.

Лично я даже теряюсь…

13.07.2015